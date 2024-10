📈NATGAS recupera 4,5%

NATGAS interrompe as quedas e recupera mais de 4,5%🚩

Os futuros do gás natural Henry Hub (NATGAS) interromperam as quedas e estão a recuperar mais de 4,5% esta sessão, com os investidores a prepararem-se para o furacão que vai atingir a costa leste dos EUA. O Centro Nacional de Furacões dos EUA indica que a trajetória do furacão Francine passará pelos territórios-chave de produção de GNL do Louisiana e do Texas; a rota prevista foi revista mais para leste. As agências metereológicas aumentaram a força prevista do furacão nas últimas horas.

Os fluxos esta manhã, nos terminais de GNL dos EUA, caíram 12,6 mil milhões de pés cúbicos e parecem ter descido 1,1% em relação à semana anterior. Francine, no entanto, ainda não chegou à costa dos EUA. O furacão pode durar vários dias;

Como resultado, o mercado está a descontar as notícias de hoje, bem como a elevação de Francine a furacão de categoria 2; o petróleo está a perder face à esperada menor procura nas refinarias, na região e os preços do gás estão a subir numa onda de preocupações com a oferta nos principais terminais de GNL Freeport, Cheniere, Calcasieu, Cameron e Plaquemines localizados na região. De acordo com fontes da Bloomberg, os dois últimos terminais já registaram fluxos de gás nulos e nitidamente inferiores, respetivamente

Fonte: KPRC, Click2Houston

NATGAS (gráfico de 15 minutos)

No caso dos compradores conseguirem quebrar acima dos US $ 2,15 por MMBtu poderá abrir espaço para novas subidas em direção à zona dos US $ 2,30. Ainda assim, a nível da procura continuam a existir sinais fracos. Na Ásia a procura permanece moderada, com os futuros de GNL asiáticos, para novembro, a serem negociados a desconto em relação a outubro (curva dos futuros - backwardation). O período de armazenamento na europa está a atingir o máximo sazonal, com 93% contra 86% da média de 5 anos, o que também não apoia grandes subidas.



Fonte: xStation5

