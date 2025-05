NATGAS sobe 4,5%, atingindo o valor mais alto em um mês, devido à redução na produção e à demanda sólida📈

Os futuros do gás natural Henry Hub (NATGAS) dos EUA subiram hoje quase 5%, para US$ 3,80 por milhão de BTU, o valor mais alto desde 9 de abril. Os traders parecem cada vez mais focados na zona de resistência chave perto da marca de US$ 4, impulsionados pela oferta mais restrita nos EUA, pela demanda estável e por uma configuração técnica mais construtiva. Em abril, tanto os fluxos de gás natural liquefeito (GNL) quanto a produção geral registraram um aumento modesto, mas a produção de gás dos 48 estados contíguos caiu de 105,8 bcfd para 103,4 bcfd, chamando a atenção do mercado.

Atualmente, o armazenamento de gás natural nos EUA está cerca de 3% acima da média sazonal de cinco anos. Este excedente é em grande parte atribuído às temperaturas amenas da primavera e à manutenção planeada nos principais terminais de exportação, incluindo a Cameron LNG, na Louisiana, e as instalações da Cheniere em Corpus Christi, no Texas.

Olhando para o futuro, analistas alertam que, se os futuros do petróleo bruto dos EUA caírem 15% em 2025, isso poderá desacelerar a produção de gás associado — potencialmente dando suporte aos preços do gás natural. De acordo com estimativas da LSEG, a procura pode cair brevemente para 95,5 bcfd na próxima semana, antes de se recuperar para cerca de 98,2 bcfd logo em seguida. Embora o armazenamento continue confortável por enquanto, as limitações de produção relacionadas com interrupções programadas nas instalações podem oferecer suporte aos preços no curto prazo, mesmo que as condições climáticas gerais continuem amenas. Hoje, o NATGAS subiu acima da retração de Fibonacci de 38,2 da última onda de queda desde março. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.