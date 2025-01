NATGAS sobe acima de $4 com o clima frio

Os futuros do gás natural nos EUA ultrapassaram a marca dos 4 dólares/MMBTU, atingindo o valor mais alto dos últimos dois anos, num contexto de aumento da procura alimentado pelas temperaturas frias que se fazem sentir em todo o país.

Os preços estão atualmente a subir mais de 5%, tendo reduzido os ganhos de uma recuperação anterior que viu os preços saltarem quase 10% no início da sessão de hoje. O aumento de preços é atribuído a um aumento acentuado no consumo de gás nos últimos dias, com as previsões indicando que a onda de frio deve persistir pelo menos nas próximas duas semanas.





Onda de frio prolongada: As previsões da NOAA prevêem temperaturas abaixo da média em todo o território contíguo dos EUA nos próximos 6 a 10 dias. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB





Consumo acima da média: O consumo de gás regressou ao intervalo de 5 anos, mas mantém-se significativamente acima da média de 5 anos. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB





Espera-se uma redução dos inventários: Espera-se que a elevada procura resulte numa redução substancial dos stocks na semana passada, potencialmente superior a 200 bcf. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Fatores globais aumentam o sentimento de alta

A subida dos preços do gás natural nos E.U.A. coincide com temperaturas mais frias na Europa e com a redução da disponibilidade de gás na sequência da paragem do trânsito de gás russo através da Ucrânia para os países do Sul da Europa. Além disso, as recentes sanções da administração Biden a várias entidades russas, incluindo portos de GNL, podem aumentar ainda mais a procura de exportações de GNL dos E.U.A. para a Europa.

Perspectivas Técnicas

O gás natural abriu com uma diferença significativa no início da semana, impulsionado pela forte demanda sustentada. O preço está atualmente a testar o limite superior de um canal de tendência ascendente, com suporte potencial em torno do nível de $4/MMBTU. Espera-se que uma rolagem de contrato esta semana reduza o preço em cerca de 50-60 centavos, devido ao atual atraso acentuado no contrato de curto prazo.

Fonte: xStation5