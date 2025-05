NATGAS valoriza 3% devido à incerteza das tarifas canadianas e à procura do sector da energia📈

Os futuros do gás natural US Henru Hub (NATGAS) estão a subir mais de 3% hoje, testando o nível de $3,60. O principal objetivo para os compradores de gás natural é agora recente, a alta local na zona de US $ 3,73. O armazenamento de gás natural dos E.U. viu uma injeção de 107 Bcf na semana passada, quase o dobro da média de cinco anos, mas ligeiramente abaixo das previsões de topo. Apesar disso, os défices regionais de armazenamento persistem, nomeadamente no Leste e no Centro-Oeste, com défices anuais de 21,7% e 24,4%, respetivamente.

Prevê-se que as temperaturas amenas da primavera dominem os padrões climáticos dos EUA de 1 a 7 de maio, com a maioria das regiões a registar temperaturas máximas entre 60°F e 80°F. A demanda por resfriamento será limitada à camada sul, onde estão previstos alguns 90s, enquanto uma pequena demanda por aquecimento pode surgir em partes do meio-oeste. Esta falta de condições extremas mantém o uso de gás residencial e comercial moderado, limitando a dinâmica de alta dos preços no curto prazo.

Do lado da procura, os fluxos de gás de alimentação de GNL aumentaram 1,5% em relação à semana anterior, para 15,8 Bcf/d, apoiados por um interesse internacional constante. A geração de eletricidade nos EUA também aumentou 2,1% em relação ao ano anterior, aumentando a demanda do setor de energia.

Entretanto, a produção de gás seco mantém-se elevada em 105,6 Bcf/d, mas o número de plataformas apenas aumentou ligeiramente, reflectindo uma abordagem cautelosa por parte dos produtores.

Os factores geopolíticos acrescentam complexidade, com a proposta de tarifas dos EUA sobre as importações de gás canadiano a introduzir uma nova incerteza do lado da oferta, particularmente no Nordeste. Gráfico NATGAS (H1) Os compradores ainda terão de quebrar os níveis de Fibonacci nos 61,8 e 71,6 do último movimento de baixa. Enquanto os preços estiverem abaixo dessas zonas de resistência, testar a zona dos $3,73 pode ser difícil. Ainda assim, durante o mês de maio, os padrões climáticos estão em constante mudança e a guerra tarifária entre os EUA e o Canadá pode trazer uma recuperação, especialmente se apoiada por mudanças nas previsões meteorológicas para as principais regiões de aquecimento dos EUA. Fonte: xStation5

