Nestlé: Crescimento constante e reestruturação ambiciosa impulsionam aumento no preço das ações!

Principais conclusões As ações sobem após o anúncio de planos para cortar 16.000 postos de trabalho e duplicar as metas de poupança para CHF 3 mil milhões anualmente.



Crescimento orgânico sólido de 3,3% nas vendas e previsão de manter uma margem operacional acima de 16% para os três primeiros trimestres de 2025.

A Nestlé publicou os seus resultados para os primeiros três trimestres de 2025, apresentando um crescimento moderado, mas constante. O crescimento orgânico da receita atingiu 3,3%, enquanto o crescimento interno real (RIG) ficou em 0,6%. A empresa confirmou a sua meta de manter uma margem de lucro operacional de pelo menos 16% e anunciou um plano de reestruturação abrangente, que inclui demissões planejadas de cerca de 16.000 funcionários até o final de 2027. Após o anúncio dos resultados, o preço das ações da Nestlé subiu 8%, marcando o maior aumento em um dia em 17 anos. Dados financeiros para os nove meses de 2025 Crescimento orgânico da receita: +3,3%

Crescimento interno real (RIG): +0,6%

Receita de vendas: CHF 65,87 mil milhões

Crescimento orgânico na Europa: +4,3%

Ásia, Oceânia e África: +2,7%

Américas: +2,5%

Nespresso: +6,7%

Nestlé Health Science: +3,8%

Águas e bebidas premium: +4,4%

Outros segmentos: +3,8%

Impacto dos preços no crescimento da receita: +2,8%

Previsão da margem operacional: mínimo de 16% (consenso de 16,1%) Plano de reestruturação e poupança A Nestlé anunciou planos para reduzir a sua força de trabalho em aproximadamente 16 000 postos de trabalho nos próximos dois anos, incluindo cerca de 12 000 postos de trabalho em funções administrativas e mais 4000 na produção e cadeia de abastecimento. A empresa duplicou a sua meta de poupança para 3 mil milhões de francos suíços anualmente e espera que os custos pontuais de reestruturação sejam aproximadamente o dobro das poupanças previstas. Além disso, está em curso uma revisão estratégica do segmento Waters & Premium Beverages e de marcas selecionadas de saúde e nutrição, com a exploração de potenciais alienações ou parcerias comerciais. Reação do mercado e avaliação dos analistas Após o relatório, o preço das ações da Nestlé subiu 8%, o maior ganho em um único dia em 17 anos. É importante observar que o aumento das ações não foi impulsionado pelos resultados financeiros em si, que estavam em grande parte em linha com as expectativas, mas principalmente pelo anúncio de planos de reestruturação e corte de empregos. O mercado e os analistas reagiram positivamente a essa direção, reconhecendo sinais de melhoria no crescimento interno real e apreciando as metas ambiciosas de economia. Ao mesmo tempo, eles alertam para os riscos relacionados aos mercados externos e os desafios esperados no último trimestre. Apesar dessas preocupações, as medidas tomadas são vistas como uma base sólida para a transformação futura da empresa. Fonte: xStation5

