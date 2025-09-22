Notícias Cripto: Bitcoin e Ethereum corrigem por retirada de mais-valias e cobertura de risco📉



As criptomoedas iniciaram a sessão de negociação desta segunda-feira com quedas acentuadas, uma vez que uma onda de vendas provocou quase US$ 1,7 mil milhões em liquidações. O índice do dólar americano caiu mais de 0,2% hoje, mas isso não se traduziu em uma recuperação no preço da Bitcoin. Ao contrário do ouro — que subiu mais de 1%, para acima de US$ 3.700 por onça —, a Bitcoin não conseguiu acompanhar a mesma tendência de alta. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Apesar da falta de causas diretas para esse movimento, a “culpa” pode ser atribuída a um aumento no apetite por proteção contra possíveis quedas, que superou as apostas otimistas — mesmo diante de um corte nas taxas da Federal Reserve e ganhos generalizados em Wall Street. A queda das criptomoedas hoje também pode servir como um sinal de alerta para o mercado de ações. Dados da Deribit sinalizam uma procura mais forte por proteção perto de US$ 110 mil devido ao gama negativo (opções) dos investidores. Bitcoin sob pressão O preço da Bitcoin voltou a cair para o nível médio de entrada dos investidores de curto prazo. O nível de “equilíbrio” fundamental para o mercado parece estar em torno de US$ 110.000. Uma queda abaixo desse limite poderia desencadear liquidações entre os investidores de curto prazo que retiram fundos da BTC, bem como um aumento na procura por cobertura. Fonte: BGeometrics Entradas de ETFs a regressar gradualmente Embora os fundos negociados em bolsa dos EUA tenham registado entradas positivas, nem a Bitcoin nem o Ethereum conseguiram subir para novos máximos. Na quinta e sexta-feira passadas, após a decisão da Fed, o Ethereum atraiu mais de 130 milhões de dólares em entradas, enquanto a Bitcoin registou mais de 300 milhões de dólares.

Fonte: Bloomberg Finance L.P, XTB Research Fonte: Bloomberg Finance L.P, XTB Research Gráficos (Bitcoin, Ethereum, intervalo D1) A Bitcoin recuou para cerca de US$ 112.000, com o suporte chave de retração de Fibonacci localizado perto de US$ 111.000. Isso reforça ainda mais a zona de US$ 110.000 como crucial para determinar o impulso futuro. Um movimento de volta acima dos US$ 115 000 pode revelar-se altamente significativo do ponto de vista da ação do preço.

Fonte: xStation5 Entretanto, o Ethereum testou mais uma vez os seus mínimos locais de 21 de agosto, caindo para 4100 dólares por ETH. Fonte: xStation5

