Noticias Criptos: Bitcoin aguenta as quedas depois do sell-off de sexta feira. ETFs registaram saídas avultadas 📉

A Bitcoin defendeu a zona dos $52.000 e subiu acima dos $55.000 após um fim de semana fraco para as criptomoedas. A maior criptomoeda segue os passos dos índices de ações dos EUA; sobe em correlação com o Nasdaq 100 e desce com os preços do ouro. Esta semana, os investidores estarão atentos para ver se a decisão do BCE e os dados do IPC dos EUA terão algum impacto nos preços, e em que ativos Wall Street estará a apostar, em antecipação da decisão da Fed, na próxima semana:

Registaram-se saídas recorde de ETFs dos EUA (1,2 mil milhões de dólares em 8 sessões, até 6 de setembro, inclusive) A Bianco Research espera um impacto positivo a longo prazo e consistente dos ETFs na adoção e nos ciclos da Bitcoin Apesar dos fluxos de saída, os fundos de Bitcoin e Ethereum têm sido os recém-chegados ETFs mais bem sucedidos este ano Os rendimentos mais baixos das obrigações americanas, um dólar mais fraco e a perspetiva de uma redução da taxa de juro da Fed este mês continuam a não conseguir inflamar o sentimento do mercado das criptomoedas

As últimas semanas para o mercado de criptomoedas têm sido muito fracas e, embora a Bitcoin ainda esteja a “lutar”, muitas criptomoedas mais pequenas “regressaram” aos níveis de 2023, apagando quase completamente um ano de melhor sentimento, apoiado pela ação do preço do próprio Bitcoin. Até agora, a criptomoeda não se está a comportar como um “porto seguro”, mas sim como um barómetro do risco global, e outra venda - interrompida ao nível dos 52 mil dólares - despoletou na sequência dos índices do mercado bolsista. Agora, os investidores vão voltar a sua atenção para a questão de saber se e com que intensidade a bitcoin vai recuperar, se o sentimento nos mercados globais melhorar, após as últimas sessões de queda. A baixa volatilidade e a fraqueza do BTC podem ser vistas como um risco “silencioso”, que ainda paira sobre o sentimento de risco global.



Os ETFs spot de Bitcoin registaram saídas líquidas de mais de 1,2 mil milhões de dólares nas últimas oito sessões. Os investidores realizaram ganhos à medida que crescia a incerteza sobre a sustentabilidade da recuperação do pânico do início de agosto. Fonte: Bloomberg Finance L.P. XTB Research

Os volumes de transacções de ETFs registaram um declínio notável na segunda metade do ano. A perspetiva de flexibilização das taxas de juro este mês não traz um interesse recorde no Bitcoin “anti-dólar”, apesar dos movimentos descendentes do dólar e da queda dos rendimentos. Fonte: Bloomberg Finace L.P. XTB Research

Gráfico da Bitcoin (H1, intervalo D1)

O recente impulso descendente parou ao nível da retração Fibonacci de 71,6 da onda ascendente de 5/6 de agosto. Ainda há um potencial para confirmar a formação da 'bullish flag' se o preço do BTC subir acima de US $ 58k, onde vemos reações significativas de preços e 38,2 Fibo.Fonte: xStation5



Uma potencial de uma “bandeira de alta” no gráfico Bitcoin também é visível no intervalo diário mais amplo. Um rompimento acima de US $ 62.000 poderia potencialmente abrir o caminho da criptomoeda para novos máximos de um ano. Os declínios foram interrompidos três vezes na zona de retração de Fibonacci de 38,2 da onda ascendente de 2023; a retração para a SMA200 de 200 sessões (linha vermelha) permanece em um recorde desde 2022 e atualmente está em quase 15%.Fonte: xStation5

Desde cerca de junho, a bitcoin deixou de se correlacionar com o ouro, que continua a sua recuperação desencadeada por dados macroeconómicos mais fracos dos EUA e por tensões geopolíticas. A fraqueza do dólar não tem apoiado a BTC a curto prazo. Os investidores que procuram ativos de “porto seguro” escolheram o ouro? Fonte: xStation5