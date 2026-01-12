Principais conclusões Cripto oscila, mas sazonalidade favorece o 1.º trimestre

Dólar recua após alerta de Powell sobre interferência política

As criptomoedas estão a ser negociadas num clima misto, mas a ação geral dos preços ainda deixa espaço para uma potencial retomada dos ganhos no início de 2026. Estatisticamente, janeiro tem sido positivo para o Bitcoin em cerca de 50% dos casos, enquanto o primeiro trimestre, assim como o quarto trimestre, frequentemente tem proporcionado ganhos. O dólar americano enfraqueceu hoje, após o presidente da FED, Jerome Powell, alertar contra a interferência de Trump na independência do Federal Reserve. Powell chamou a investigação criminal relacionada com a renovação do edifício da FED e o alvo do presidente da FED de uma «cobertura» destinada a forçar uma postura monetária mais flexível. Os índices de ações dos EUA em Wall Street mal reagiram à disputa. Se alguma coisa, a persistência deste conflito pode reforçar a visão de que as taxas de juro dos EUA a caminho de 1% podem, em última análise, ser uma questão de tempo. O Bitcoin quase não reagiu à maior compra de BTC da MicroStrategy (MSTR.US) desde julho de 2025. A empresa adquiriu 13.627 BTC no valor de $1,2 mil milhões (em comparação com mais de $2 mil milhões em julho de 2025). O seu preço médio de compra é agora de cerca de $75.000 por BTC , e a MicroStrategy detém 687.000 BTC no total.

Tom Lee, da BitMine Immersion Technologies, propôs que os acionistas aprovassem uma emissão massiva de ações (a empresa possui atualmente cerca de 500 milhões de ações, podendo chegar a 50 mil milhões após a emissão). Os recursos seriam utilizados para adquirir Ethereum. A decisão está prevista para 15 de janeiro, na assembleia de acionistas. A aprovação dos acionistas poderia ser favorável para o Ethereum.

O Standard Chartered reduziu a sua previsão de preço do Ethereum para o final de 2026 para $7.500 , o que implica um aumento de cerca de 125% em relação aos níveis atuais. O banco projeta $22.000 por ETH até o final de 2028 e mais de $40.000 até o final de 2030 (um movimento de cerca de 13 vezes em relação aos atuais US$ 3.000). Anteriormente, a previsão do banco era de US$ 30.000.

As saídas líquidas de produtos Bitcoin totalizaram US$ 681 milhões na primeira semana de 2026, enquanto o Ethereum registrou saídas líquidas de US$ 68,6 milhões. Apesar dos sinais "dovish" de Trump, o mercado permanece cauteloso quanto à provável escala dos cortes nas taxas no primeiro semestre de 2026. Na semana passada, a maior saída em um único dia de produtos BTC foi de $486 milhões na terça-feira, seguida por quase $400 milhões na quinta-feira e quase $250 milhões na sexta-feira. O momento continua desfavorável para as criptomoedas. Gráfico Bitcoin e Ethereum (D1) O Bitcoin está a ser negociado próximo da média móvel exponencial de 50 dias (EMA50) no intervalo de tempo diário. Em 27 de outubro de 2025 e 5 de janeiro de 2026, essa média móvel atuou como um forte nível de resistência. Um movimento de queda para $89.000 poderia desencadear outro impulso de baixa, enquanto uma recuperação para $95.000 abriria as portas para ganhos mais fortes, potencialmente apoiados por compras forçadas de corretores ligadas ao posicionamento gama (gama negativa). Fonte: xStation5 Ethereum está a ser negociado dentro de um triângulo simétrico, uma formação que normalmente sugere a continuação da tendência dominante (atualmente descendente). Ao mesmo tempo, a ação do preço tem registado mínimos mais elevados. Uma queda abaixo de $3.000 poderia renovar a pressão de baixa e desencadear um impulso de baixa, enquanto um movimento acima de $3.300 aumentaria as chances de uma quebra de alta do triângulo. A configuração sugere que a fase de consolidação e menor volatilidade pode estar gradualmente a chegar ao fim. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.