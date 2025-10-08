Novo ATH no Paládio 📈🚨

Principais conclusões A flexibilização monetária global e os níveis recordes de endividamento estão a impulsionar o crescimento do mercado de metais preciosos, que está a passar por uma dinâmica nunca vista em décadas.

A crescente procura por paládio e platina vem principalmente dos mercados indiano e chinês, onde investidores e consumidores de joias estão a procurar alternativas aos ativos tradicionais.

O sentimento abrange todo o segmento de metais preciosos, e os movimentos atuais são uma tentativa de equilibrar o spread historicamente amplo entre o ouro e outros metais, com o mercado relativamente raso do paládio a exacerbar as flutuações de preço.

O mercado de metais preciosos está atualmente a passar por um crescimento dinâmico, cuja escala não era vista há décadas. A origem desse movimento é a flexibilização monetária cada vez mais generalizada na economia global, mantendo níveis recordes de dívida pública e privada. Como resultado, os investidores, preocupados com o valor a longo prazo das moedas fiduciárias, estão mais uma vez a voltar a sua atenção para ativos tangíveis, com os metais preciosos a se tornarem os beneficiários naturais dessa tendência. Para o paládio e a platina, um fator adicional que sustenta o crescimento é a crescente procura do setor joalheiro e dos investidores de retalho, particularmente nos mercados asiáticos. Na Índia e na China, onde o interesse em metais para investimento tem uma forte justificação cultural e económica, observamos um claro renascimento nas compras. Os investidores locais, com acesso limitado a formas alternativas de proteção de capital, estão cada vez mais a recorrer a metais que anteriormente permaneciam na sombra do ouro. Vale a pena notar que o crescimento observado não é um fenómeno específico de um único metal. O sentimento abrange todo o mercado de metais preciosos, e os movimentos atuais podem ser interpretados como uma tentativa de equilibrar o spread historicamente amplo entre o ouro e o resto da linha, incluindo prata, platina e paládio. Além disso, o mercado do paládio é caracterizado por uma liquidez relativamente baixa em comparação com outros metais, o que aumenta a sua suscetibilidade a flutuações de curto prazo e amplifica a resposta dos preços ao crescimento da procura — tanto fundamental como especulativa. Como resultado, mesmo fluxos de capital moderados podem levar a movimentos significativos nos preços, o que estamos a observar atualmente no mercado.

Paládio (D1) Fonte: Xstation5 O gráfico do paládio nos últimos meses mostra uma clara confirmação da tendência ascendente. O preço ultrapassou as médias EMA três vezes: primeiro a EMA200, depois a EMA100 e, finalmente, a EMA50, resultando em cada ocasião numa aceleração da dinâmica de crescimento e no fortalecimento do sentimento de procura. A confirmação definitiva da força do mercado foi a quebra acima da zona de resistência, terminando no nível do último pico, 1326 USD por onça. Isso abriu caminho para uma valorização ainda maior. Atualmente, manter as cotações acima de 1326 USD será crucial para sustentar a tendência e confirmar o domínio do lado comprador.

