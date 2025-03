Novo Nordisk a cai mais de 6% após apresentar os resultados clínicos do novo medicamento 📉

A Novo Nordisk (NOVOB.DK) desceu mais de 5,5% hoje, após a divulgação dos resultados do ensaio clínico de Fase 3 para o seu novo medicamento contra a obesidade, CagriSema. A empresa apresentou resultados positivos do estudo, mostrando que os pacientes com diabetes tipo 2 e obesidade registaram uma redução de 15,7% no peso corporal após 68 semanas de tratamento, em comparação com uma perda de peso de 3,1% no grupo placebo. No entanto, as expectativas anteriores (antes do relatório de 20 de dezembro) previam uma redução de peso de 25%.

As ações da Novo Nordisk estão atualmente a ser negociadas no nível de suporte deste ano em torno de 550 DKK, uma zona definida pela fase de consolidação antes da forte recuperação em 2023, impulsionada pelos resultados positivos do seu medicamento para a obesidade Wegovy. Fonte: xStation

A empresa afirmou que o estudo confirmou a elevada eficácia do medicamento e planeia submetê-lo à aprovação regulamentar no primeiro trimestre de 2026.

Apesar dos resultados positivos do estudo, os investidores reagiram com uma venda significativa. A queda de hoje marca o maior declínio num dia desde a venda de 20 de dezembro, que ocorreu depois de a empresa ter publicado os resultados iniciais do estudo CagriSema. As expectativas iniciais da empresa apontavam para uma redução de peso de 25%, enquanto os dados de dezembro sugeriam uma perda de peso de cerca de 20%.

Outro fator que poderá ter desiludido os investidores foi a proporção de doentes que optaram pela dose máxima do medicamento, que foi de aproximadamente 61%. Neste ensaio, os pacientes tinham a opção de auto-ajustar os seus níveis de dosagem.