Nvidia anuncia um plano de fabrico de IA de 500 mil milhões de dólares nos EUA

A Nvidia anunciou planos para construir supercomputadores de IA nos Estados Unidos, produzindo até 500 mil milhões de dólares em infra-estruturas de IA a nível nacional nos próximos quatro anos. A empresa encomendou mais de um milhão de pés quadrados de espaço de fabrico no Arizona e no Texas. A produção de chips Blackwell começou nas instalações da TSMC em Phoenix, enquanto novas fábricas estão a ser construídas com a Foxconn em Houston e a Wistron em Dallas. A produção em massa nestas fábricas do Texas está prevista para dentro de 12 a 15 meses. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Este investimento surge num contexto de mudança das políticas comerciais. Embora alguns produtos semicondutores tenham beneficiado de isenções pautais temporárias, o Secretário de Estado do Comércio, Lutnick, indicou que estes produtos serão objeto de tarifas separadas nos próximos meses. O Presidente Trump referiu que a sua administração está a examinar os “semicondutores e toda a cadeia de fornecimento de produtos electrónicos” para potenciais tarifas. “Os motores da infraestrutura mundial de IA estão a ser construídos nos Estados Unidos pela primeira vez”, disse o CEO Jensen Huang, destacando como o fabrico nacional ajudaria a satisfazer a procura, reforçando simultaneamente a resiliência da cadeia de abastecimento. O anúncio surge na sequência de relatos de que a Nvidia evitou os controlos de exportação do seu chip H20 depois de prometer um maior investimento em infra-estruturas de IA baseadas nos EUA. Nvidia (D1) Nvidia está sendo negociada logo abaixo da resistência no nível de retração Fibonacci de 61,8%. Os compradores vão procurar quebrar acima deste nível, enquanto os vendedores podem visar um movimento em direção ao nível de retração de 78,6%. O RSI continua a mostrar divergência de alta, e o MACD está se expandindo após um cruzamento de alta.

