Nvidia cai 2.3% no premarket devido a regulação antitrust na China

Uma das maiores empresas de Wall Street, as ações da Nvidia (NVDA.US) estão a perder quase 2.3% no pré-mercado, já que a China Central Televison informou que a Administração Estatal de Regulação do Mercado da China (SAMR) investiga a empresa com um processo antitruste, relacionado ao seu monopólio no mercado de chips de IA. Durante o terceiro trimestre de 2024 (terceiro trimestre fiscal de 2025), a Nvidia teve quase 15% das receitas do mercado chinês.

Agora, os investidores podem esperar que a China tente substituir a quota de mercado chinesa da Nvidia por outros produtos de empresas maioritariamente locais e por um maior desenvolvimento de semicondutores. As tecnologias de IA são fundamentais para numerosos sectores de alta tecnologia, como a condução autónoma, a análise de dados, a modelização financeira ou o programa chinês de cidades inteligentes. Os investidores podem recear que outras empresas sediadas nos EUA possam também sofrer as mesmas pressões por parte da China. No entanto, as especificidades da investigação, por enquanto, permanecem não divulgadas.

Fonte: xStation5