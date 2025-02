Nvidia resultados e perspetivas saem acima do esperado📈Ações reagem positivamente

A Nvidia (NVDA.US) divulgou os seus resultados trimestrais relativos ao quarto trimestre. Tanto as receitas como os lucros por ação (EPS) excederam as expectativas; no entanto, a reação inicial do mercado continua a ser algo moderada. As ações subiram menos de 1% no "after-hours", enquanto o índice US100 passou de uma posição neutra para um ganho de 0,25%. No entanto, a reação final em Wall Street é mista, apesar de um sólido relatório de resultados.Â

Relatório de ganhos fiscais do quarto trimestre de 2025 da Nvidia

Receita: $ 39,3 mil milhões vs. $ 38,1 mil milhões esperados (aumento de 12% em relação ao terceiro trimestre e 78% em relação ao ano anterior); receita recorde para o ano inteiro de $ 130,5 mil milhões , um aumento de 114% A / A

EPS Ajustado: $0,89 vs. $0,84-$0,85 esperados ; o lucro AAP do ano completo por ação diluída foi de $2,94, um aumento de 147% em relação ao ano anterior

Receita de Data Center: US$ 35,6 mil milhões vs. US$ 34,09 mil milhões ​​​​​​​esperados ( aumento de 16% em relação ao terceiro trimestre e 93% em relação ao ano anterior)

Receitas de Jogos: 2,5 mil milhões de dólares vs. 3,02 mil milhões de dólares esperados ( menos 22% do que no trimestre anterior e menos 11% do que há um ano; as receitas do ano inteiro aumentaram 9% para 11,4 mil milhões de dólares)

Receitas do segmento de Visualização Profissional: 511 milhões de dólares (crescimento de 5% em relação ao trimestre anterior, 10% em relação ao ano anterior; crescimento anual de 21% para 1,9 mil milhões de dólares ).

Receitas do segmento automóvel: 570 milhões de dólares (crescimento de 27% no trimestre, 103% no ano; crescimento anual de 55% para 1,7 mil milhões de dólares ).

Margem bruta: 73,5% , em linha com as previsões

Para o trimestre atual, a empresa estima margens brutas na ordem dos 70,5% a 71,5% , em comparação com os 72,1% previstos.

A empresa espera que as receitas do calendário do primeiro trimestre de 2025 atinjam 43 mil milhões de dólares (com uma tolerância de 2% em cada lado) contra 42,3 dólares estimados em Wall Street. Isto constituiria um crescimento trimestral em relação ao trimestre anterior de 9,4% e de 65,4% em relação ao ano anterior. No entanto, isto constituiria um abrandamento da taxa de crescimento em comparação com o ano anterior. No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 (calendário do primeiro trimestre de 2024), a Nvidia registou um crescimento trimestral de 18% e de 262% em termos homólogos.

A empresa anunciou que lançou com sucesso a produção em larga escala do Blackwell e está a registar uma procura excecionalmente forte de chips de IA da próxima geração. Também declarou um dividendo trimestral simbólico de US $ 0,01 por ação (pago em 2 de abril de 2025, a todos os acionistas registrados em 12 de março de 2025). Além disso, a Nvidia será um parceiro tecnológico fundamental para o Projeto Stargate de 500 mil milhões de dólares.

Comentário de Jensen Huang

A procura da Blackwell é espantosa, uma vez que a IA de raciocínio acrescenta outra lei de escalonamento - aumentar a computação para formação torna os modelos mais inteligentes e aumentar a computação para o raciocínio longo torna a resposta mais inteligente (...) Aumentámos com êxito a produção em grande escala dos supercomputadores de IA Blackwell, atingindo milhares de milhões de dólares em vendas no seu primeiro trimestre. A IA está a avançar à velocidade da luz, à medida que a IA agenética e a IA física preparam o terreno para a próxima vaga de IA que revolucionará as maiores indústrias."

Principais parcerias comerciais

Provedores de cloud - AWS, GCP, Azure, CoreWeave e OCI estão implantando sistemas NVIDIA GB200 para oferecer suporte a cargas de trabalho de AI.

AWS Marketplace - NVIDIA DGX Cloud e NIM agora estão disponíveis no AWS Marketplace .

Cisco : o NVIDIA Spectrum-X™ está sendo integrado à infraestrutura de rede da Cisco para AI.

Supercomputadores - 75% dos sistemas na lista TOP500 funcionam com tecnologias NVIDIA .

Verizon - Integração de IA com redes 5G privadas para aplicações empresariais.

Biotecnologia e cuidados de saúde - Colaborações com a IQVIA, Illumina, Mayo Clinic e Arc Institute para promover a genómica e a descoberta de medicamentos.

Siemens Healthineers - Implementação do NVIDIA MONAI Deploy para IA de imagiologia médica.

Automóvel - A Toyota e a Hyundai estão a integrar o NVIDIA DRIVE AGX Orin e o Omniverse em veículos da próxima geração.

NVIDIA Cosmos - Parcerias com 1X, Agile Robots, Waabi e Uber em robótica e IA automóvel.

Nvidia (Gráfico D1)

As ações da empresa reagiram positivamente aos earnings, no entanto, as pressões sobre os ativos de risco persistem. Os investidores continuam a avaliar o impacto dos próximos dados económicos nos EUA e as questões em relação à s tarifas.Â

Analisando os múltiplos de avaliação da Nvidia, podemos ver que o rácio PE de quase 50x é significativamente mais elevado do que a média do Nasdaq 100 de 35x.

