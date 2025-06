NY Fed: Relatório mostra que consumidores estão mais otimistas 📌

Declínio nas expectativas de inflação: a previsão de inflação para um ano caiu para 3,2% (de 3,6%), para três anos para 3% e para cinco anos para 2,6%.

a previsão de inflação para um ano caiu para 3,2% (de 3,6%), para três anos para 3% e para cinco anos para 2,6%. Melhoria no sentimento do mercado de trabalho: o risco percebido de perda de emprego diminuiu e houve um ligeiro aumento na confiança entre aqueles que planeiam mudar de emprego.

o risco percebido de perda de emprego diminuiu e houve um ligeiro aumento na confiança entre aqueles que planeiam mudar de emprego. Redução das preocupações com a dívida: a probabilidade percebida de incumprimento no pagamento da dívida é a mais baixa desde janeiro.

a probabilidade percebida de incumprimento no pagamento da dívida é a mais baixa desde janeiro. Preços dos alimentos continuam a ser uma preocupação: previsão de inflação dos alimentos em 5,5% — a mais alta desde outubro de 2023

previsão de inflação dos alimentos em 5,5% — a mais alta desde outubro de 2023 Expectativas de crescimento mais fraco dos preços das casas: 3% contra 3,3% em abril

3% contra 3,3% em abril Consumidores mais otimistas em relação às finanças pessoais e ao acesso ao crédito

O Fed deve manter as taxas de juros em 4,25-4,5% na reunião de 17-18 de junho

O Fed de Nova Iorque acaba de divulgar um relatório que analisa o sentimento do mercado. Em maio, os consumidores norte-americanos ficaram mais otimistas — as expectativas de inflação diminuíram em todos os horizontes temporais e as perspetivas para o mercado de trabalho e as finanças pessoais melhoraram. A inflação esperada para daqui a um ano é de 3,2% (abaixo dos 3,6% em abril), e as expectativas para cinco anos estão em 2,6%. Embora os preços dos alimentos continuem a ser uma preocupação (com uma inflação projetada de 5,5%), os americanos esperam um crescimento mais lento dos preços dos combustíveis, rendas, serviços médicos e educação.

Ao mesmo tempo, as preocupações com o não pagamento de dívidas estão no nível mais baixo desde janeiro, e a percepção de segurança no emprego melhorou ligeiramente. Essas mudanças ocorrem em meio às políticas tarifárias instáveis do presidente Trump, mas os mercados interpretam as expectativas de inflação mais moderadas como um sinal de que as pressões duradouras sobre os preços ainda não se consolidaram. Espera-se que o Fed mantenha as taxas estáveis em junho, enquanto monitora os dados do consumidor em busca de sinais de inflação arraigada.

O relatório de inflação do IPC dos EUA para maio será divulgado nesta quarta-feira, antes do início do pregão em Wall Street. O EURUSD está em alta de 0,25% hoje, e o dólar americano está entre as moedas mais fracas do G10. O capital está fluindo principalmente para metais preciosos e criptomoedas, com ligeiros ganhos também observados no mercado de ações.

