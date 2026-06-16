O Banco Central da Austrália (RBA) manteve a sua taxa de juro de referência inalterada em 4,35%, pondo fim a uma série de três subidas consecutivas e optando pela sua primeira pausa do ano. A decisão era amplamente esperada e unânime, mas o tom do comunicado manteve-se claramente cauteloso. O RBA salientou que a inflação continua demasiado elevada e alertou para a possibilidade de novas medidas de aperto monetário, caso as pressões sobre os preços não venham a abrandar. A inflação continua a ser a principal preocupação O RBA observou que a inflação acelerou significativamente no segundo semestre de 2025, em parte devido ao aumento da procura e às pressões do lado da oferta na economia. Embora a inflação do IPC tenha descido para 4,2% em abril, continua bem acima do intervalo-alvo de 2–3% do RBA, enquanto a inflação subjacente também se mantém elevada. Os principais riscos para a inflação incluem: O aumento dos preços dos combustíveis e da energia a repercutir-se nos custos dos transportes, dos alimentos, dos materiais de construção e dos serviços.

As empresas a repercutirem os custos mais elevados dos fatores de produção nos consumidores.

Inflacão persistentemente elevada no setor dos serviços.

Pressões salariais, incluindo aumentos recentes do salário mínimo e dos salários regulados.

Incerteza quanto ao ritmo de normalização do abastecimento global de petróleo. A principal preocupação do RBA é que o choque inflacionista impulsionado pela energia possa tornar-se crónico. O abrandamento da economia dá ao RBA margem para fazer uma pausa O principal argumento para manter as taxas inalteradas foram os dados mais fracos relativos à atividade económica. A economia australiana cresceu apenas 0,3% em termos trimestrais no primeiro trimestre, em comparação com 0,9% no quarto trimestre de 2025, em grande parte devido à diminuição das despesas de consumo. As famílias enfrentam uma pressão crescente devido ao aumento das prestações hipotecárias, ao aumento do custo de vida e à diminuição das poupanças. O mercado de trabalho também começou a arrefecer. A taxa de desemprego subiu para 4,5%, o seu nível mais alto em vários anos, embora o RBA tenha observado que os indicadores mais amplos do mercado de trabalho permanecem relativamente resilientes. Ao mesmo tempo, o abrandamento ainda não é suficientemente grave para justificar uma mudança na orientação da política monetária. Perspetivas da política monetária: uma pausa, não uma viragem para a flexibilização A mensagem do RBA é clara: a decisão atual representa uma pausa para avaliar os dados que vão surgindo, não o fim do ciclo de aperto monetário. Por outras palavras, trata-se de uma clássica manutenção de tom hawkish: As taxas de juro mantêm-se em 4,35% .

. O RBA pretende avaliar o impacto dos aumentos de taxas anteriores.

A inflação continua demasiado elevada para se considerar uma flexibilização da política monetária.

Os preços do petróleo e da energia continuam a representar riscos significativos de subida para a inflação.

Novos aumentos das taxas continuam a ser possíveis se as pressões sobre os preços se revelarem persistentes. No entanto, a maioria dos principais bancos australianos espera que as taxas se mantenham em 4,35%, com potenciais cortes nas taxas a não ocorrerem antes de 2027. O Westpac continua a ser o mais «hawkish», prevendo dois aumentos adicionais das taxas este ano, o que elevaria a taxa de juro de referência para 4,85%. Reação do AUD O dólar australiano enfraqueceu na sequência da decisão do RBA, sugerindo que os investidores interpretaram a manutenção das taxas como uma redução da probabilidade, a curto prazo, de um novo aumento. O AUDUSD caiu de cerca de 0,7060 para 0,7050 imediatamente após o anúncio, registando uma perda de aproximadamente 0,3% no dia. A reação foi relativamente modesta, uma vez que a decisão em si era totalmente esperada pelos mercados. No entanto, a queda da moeda indica que os investidores deram mais peso à pausa e aos sinais de abrandamento económico do que aos avisos do RBA de que continuam a ser possíveis novos aumentos das taxas.

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