Principais conclusões Aumento significativo: O cacau registou um aumento superior a 25% desde 25 de novembro, ultrapassando os 6.000 dólares e testando a média móvel de 75 períodos (perto de 6.350 dólares) devido às previsões de redução significativa do excedente global.



O cacau registou um aumento superior a 25% desde 25 de novembro, ultrapassando os 6.000 dólares e testando a média móvel de 75 períodos (perto de 6.350 dólares) devido às previsões de redução significativa do excedente global. Mudança fundamental: Organizações importantes (ICCO, Rabobank) reduziram drasticamente as suas estimativas de excedentes para 2024/25 e 2025/26, sinalizando uma escassez persistente e impulsionando o movimento agressivo dos preços.



Organizações importantes (ICCO, Rabobank) reduziram drasticamente as suas estimativas de excedentes para 2024/25 e 2025/26, sinalizando uma escassez persistente e impulsionando o movimento agressivo dos preços. Novo influxo de capital: A próxima inclusão dos futuros de cacau de Nova Iorque no Índice de Commodities da Bloomberg (BCOM) em janeiro pode desencadear até $2 mil milhões em compras de fundos passivos, juntamente com os baixos inventários dos EUA e as chegadas mais fracas ao porto da Costa do Marfim.

Cacau renova máximos após revisões de oferta muito mais baixas O cacau prolongou a sua forte recuperação de duas semanas, subindo mais de 6% hoje, com o ganho total desde 25 de novembro já ultrapassando 25%. O preço testou recentemente o nível de $5.000 e agora está significativamente acima de $6.000. Atualmente, está a testar a média móvel de 75 períodos perto de $6.350, atingindo o seu nível mais alto em aproximadamente quatro semanas. Ontem, o preço ultrapassou a faixa da maior correção na tendência de queda que começou no início de agosto. Previsões revistas reanimam o mercado Revisões recentes por organizações importantes indicam um excedente global de cacau muito menor do que o inicialmente previsto: A ICCO (Organização Internacional do Cacau) reduziu, em 28 de novembro, a sua previsão para o excedente global de cacau para a temporada 2024/25 para apenas 49.000 toneladas, em comparação com a estimativa anterior de 142.000 toneladas. Simultaneamente, reduziu a sua estimativa de produção de 4,84 milhões de toneladas para 4,69 milhões de toneladas. O Rabobank também reduziu a sua previsão para o excedente global para a temporada 2025/26, reduzindo-a para 250.000 toneladas, em comparação com a projeção de novembro de 328.000 toneladas. O ING indicou recentemente que o excesso de oferta na temporada 25/26 deverá ser de 175.000 toneladas, um nível significativamente menor do que a previsão revista do Rabobank. Apoio técnico e fundamental Além das revisões das previsões, os futuros de cacau de Nova Iorque estão a ganhar força devido a fatores específicos do mercado: Índice BCOM: Os futuros de cacau (cacau de Nova Iorque) serão incluídos no Índice de Commodities da Bloomberg (BCOM) a partir de janeiro. De acordo com as estimativas do Citigroup, este evento poderá atrair até 2 mil milhões de dólares em compras de fundos passivos de commodities que acompanham o índice, o que certamente apoiará os preços atuais.



Os futuros de cacau (cacau de Nova Iorque) serão incluídos no a partir de janeiro. De acordo com as estimativas do Citigroup, este evento poderá atrair até em compras de fundos passivos de commodities que acompanham o índice, o que certamente apoiará os preços atuais. Encurtamento dos inventários: Os inventários de cacau monitorados pela ICE mantidos nos portos dos EUA caíram na terça-feira para o nível mais baixo em quase nove meses (1.672.131 sacas).



Os inventários de cacau monitorados pela ICE mantidos nos portos dos EUA caíram na terça-feira para o (1.672.131 sacas). Redução das chegadas da Costa do Marfim: A diminuição das entregas de cacau nos portos da Costa do Marfim, o maior produtor mundial de cacau, também está atuando como um fator de apoio. Dados governamentais divulgados na segunda-feira mostraram que as chegadas até 7 de dezembro atingiram 804.288 toneladas, representando uma queda de 1,8% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, vale a pena notar que o ritmo semanal recente das entregas tem sido significativamente maior do que nos anos anteriores. COCOA (D1) Fonte: xStation5

