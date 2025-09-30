O cacau cai 3,5%, atingindo o nível mais baixo desde outubro de 2024, com as preocupações com o abastecimento📉

Os futuros do cacau na ICE (COCOA) caíram quase 3,5% hoje, com os mercados focados na temporada 2025/2026, esperando uma forte melhoria na oferta. O início da temporada de colheita na Costa do Marfim, previsto para 1º de outubro (maior produtor mundial de cacau), trouxe a perspectiva de uma nova oferta para o mercado. Com isso, os preços do cacau caíram mais de 50% em relação ao ATH. Agora, os mercados aguardam os dados de moagem dos principais mercados de cacau, previstos para a próxima semana. Se os dados forem inferiores ao esperado, o que é um cenário provável, podemos esperar a confirmação do padrão técnico de cabeça e ombros e um aumento da pressão de venda sobre os futuros de cacau, com os especuladores e os participantes do mercado a mudarem o foco da oferta restrita para um ambiente de baixa procura e uma melhoria significativa da produção de cacau no próximo ano. Fonte: xStation5 Perspectivas para o mercado de cacau (CoT – 23 de setembro de 2025) Comerciantes (produtores/comerciantes/processadores/utilizadores) Posicionamento forte no lado curto : cerca de 50,4 mil contratos curtos contra 27,1 mil longos .

: cerca de . Esta é uma postura clássica de cobertura – os produtores e processadores estão a proteger-se contra o risco de novos aumentos de preços através da venda de futuros.

O aumento das posições curtas comerciais sugere que o lado da oferta do mercado espera preços elevados e está a fazer hedge ativamente. Fundos especulativos Claramente no lado longo : 16,9 mil contratos longos contra 10,1 mil contratos curtos .

: . Isso indica que o capital especulativo ainda está a apostar em preços mais altos do cacau, apesar das fortes posições curtas comerciais.

Na semana passada, os fundos especulativos adicionaram cerca de +1,5 mil novos contratos curtos, sugerindo uma cautela crescente. Conclusões do posicionamento É visível um clássico conflito de papéis: os produtores permanecem defensivos (posições curtas) , enquanto os fundos mantêm a vantagem no lado comprador .

, enquanto . Tal configuração significa frequentemente que o mercado permanece sob pressão da oferta, mas o dinheiro especulativo continua a apoiar a subida.

Com os comerciais a aumentarem as posições curtas e os fundos a adicionarem cautelosamente mais posições curtas, o mercado pode entrar numa fase de consolidação, com algum risco de realização de lucros após os ganhos recentes. Os comerciais estão a fazer uma forte cobertura contra os preços elevados, enquanto o dinheiro gerido continua a apostar em mais alta – embora com um pouco mais de cautela do que antes. Isso aponta para uma pressão potencialmente maior sobre o posicionamento do dinheiro gerido (grandes especuladores), se os dados de moagem sinalizarem uma desaceleração na procura de processamento de chocolate e outros produtos relacionados ao cacau. Fonte:CFTC

