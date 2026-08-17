Os futuros do cacau (COCOA) na ICE apresentam-se voláteis hoje, sendo negociados com uma subida de cerca de 1/2%, perto dos 5 850 dólares, à medida que o mercado volta a centrar-se nos riscos de abastecimento na África Ocidental. As principais preocupações prendem-se com as perspetivas para a colheita de 2026/27 na Costa do Marfim e no Gana, onde a precipitação irregular, a insolação insuficiente e os riscos associados ao fenómeno El Niño estão a agravar as condições de desenvolvimento das vagens.

A subida é também apoiada por previsões de produção mais baixas e estimativas reduzidas para o excedente de oferta global. Outro fator é o regulamento da UE contra a desflorestação, que poderá complicar as exportações de parte do cacau para a Europa devido aos requisitos de geolocalização e rastreabilidade. O mercado está igualmente atento a uma diminuição gradual dos stocks monitorizados pela ICE e a um dólar americano mais fraco, o que melhora o poder de compra dos participantes no mercado estrangeiro.

Por outro lado, as subidas estão a ser limitadas pelas chegadas aos portos ainda elevadas e pela disponibilidade física relativamente boa de cacau. O Gana informou que a produção na época de 2025/26 atingiu 750 000 toneladas, um aumento de 25,6 % em relação ao ano anterior. A procura continua a ser outro risco, uma vez que alguns fabricantes de chocolate estão a reduzir a utilização de cacau ou a reformular produtos após o período de preços muito elevados. Para analisar mais aprofundadamente o mercado do cacau, vale a pena examinar o mais recente relatório «Commitment of Traders» (COT).

O que revela o posicionamento do COT no mercado do cacau?

O mais recente relatório COT mostra que os fundos de gestão de ativos mantêm uma posição líquida curta no cacau e aumentaram ainda mais a sua exposição baista. A 11 de agosto, detinham 22 955 contratos longos contra 29 622 contratos curtos, resultando numa posição líquida de -6 667 contratos. Ao longo da semana, as posições curtas aumentaram em 2 147 contratos, enquanto as posições longas subiram apenas 150, o que significa que o posicionamento especulativo se deteriorou em quase 2 000 contratos em termos líquidos.

Um quadro diferente surge na categoria de Produtores/Comerciantes/Transformadores/Utilizadores, que representa os participantes comerciais diretamente envolvidos no mercado físico do cacau. Os participantes comerciais detinham 53 235 contratos longos e 73 711 contratos curtos, o que resulta numa posição líquida de cerca de -20 476 contratos, embora a sua tendência para posições curtas tenha diminuído ligeiramente ao longo da última semana. As posições curtas diminuíram em 3 717 contratos, enquanto as posições longas diminuíram em 3 285, tornando a posição líquida do grupo ligeiramente menos negativa.

Os fundos de investimento (grandes especuladores) aumentaram a sua tendência líquida para posições curtas, indicando uma cautela contínua por parte dos fundos em relação às perspetivas para o preço do cacau.

Os participantes comerciais (produtores e outros participantes no mercado físico que utilizam os futuros principalmente para cobertura) continuam claramente com uma posição líquida curta, mas reduziram parcialmente as suas coberturas no lado curto.

O volume de contratos em aberto diminuiu em 12 507 contratos, sugerindo uma redução mais generalizada da participação no mercado, em vez de uma construção agressiva de novas posições.

Em conjunto, os dois grupos transmitem um sinal especulativo ligeiramente pessimista, mas não extremo: os fundos estão a aumentar as suas posições curtas, enquanto os participantes comerciais não estão a aumentar a sua exposição líquida curta.

Na prática, o sinal mais importante neste momento é o comportamento dos fundos de investimento, os fundos especulativos estão a inclinar-se mais claramente para o lado descendente. O posicionamento comercial não deve ser interpretado como um sinal claramente de baixa, uma vez que os produtores e transformadores utilizam os futuros principalmente para cobrir a sua exposição ao cacau físico, e a sua posição natural é frequentemente líquida em posições curtas.