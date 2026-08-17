- Os futuros do cacau registam uma subida de cerca de 1/2%, uma vez que os riscos de abastecimento na África Ocidental, as expectativas de uma colheita mais fraca, a redução dos inventários da ICE e a desvalorização do dólar norte-americano estão a sustentar os preços.
- Os fundos de investimento mantêm uma posição líquida curta e aumentaram a sua exposição baista, com a posição líquida a situar-se em -6 667 contratos a 11 de agosto.
- Os operadores comerciais também se encontram em posição líquida curta, mas reduziram parte das suas coberturas curtas, enquanto a queda do volume de posições em aberto aponta para uma menor participação global no mercado, em vez de um novo posicionamento agressivo.
- Os futuros do cacau registam uma subida de cerca de 1/2%, uma vez que os riscos de abastecimento na África Ocidental, as expectativas de uma colheita mais fraca, a redução dos inventários da ICE e a desvalorização do dólar norte-americano estão a sustentar os preços.
- Os fundos de investimento mantêm uma posição líquida curta e aumentaram a sua exposição baista, com a posição líquida a situar-se em -6 667 contratos a 11 de agosto.
- Os operadores comerciais também se encontram em posição líquida curta, mas reduziram parte das suas coberturas curtas, enquanto a queda do volume de posições em aberto aponta para uma menor participação global no mercado, em vez de um novo posicionamento agressivo.
Os futuros do cacau (COCOA) na ICE apresentam-se voláteis hoje, sendo negociados com uma subida de cerca de 1/2%, perto dos 5 850 dólares, à medida que o mercado volta a centrar-se nos riscos de abastecimento na África Ocidental. As principais preocupações prendem-se com as perspetivas para a colheita de 2026/27 na Costa do Marfim e no Gana, onde a precipitação irregular, a insolação insuficiente e os riscos associados ao fenómeno El Niño estão a agravar as condições de desenvolvimento das vagens.
A subida é também apoiada por previsões de produção mais baixas e estimativas reduzidas para o excedente de oferta global. Outro fator é o regulamento da UE contra a desflorestação, que poderá complicar as exportações de parte do cacau para a Europa devido aos requisitos de geolocalização e rastreabilidade. O mercado está igualmente atento a uma diminuição gradual dos stocks monitorizados pela ICE e a um dólar americano mais fraco, o que melhora o poder de compra dos participantes no mercado estrangeiro.
Por outro lado, as subidas estão a ser limitadas pelas chegadas aos portos ainda elevadas e pela disponibilidade física relativamente boa de cacau. O Gana informou que a produção na época de 2025/26 atingiu 750 000 toneladas, um aumento de 25,6 % em relação ao ano anterior. A procura continua a ser outro risco, uma vez que alguns fabricantes de chocolate estão a reduzir a utilização de cacau ou a reformular produtos após o período de preços muito elevados. Para analisar mais aprofundadamente o mercado do cacau, vale a pena examinar o mais recente relatório «Commitment of Traders» (COT).
O que revela o posicionamento do COT no mercado do cacau?
O mais recente relatório COT mostra que os fundos de gestão de ativos mantêm uma posição líquida curta no cacau e aumentaram ainda mais a sua exposição baista. A 11 de agosto, detinham 22 955 contratos longos contra 29 622 contratos curtos, resultando numa posição líquida de -6 667 contratos. Ao longo da semana, as posições curtas aumentaram em 2 147 contratos, enquanto as posições longas subiram apenas 150, o que significa que o posicionamento especulativo se deteriorou em quase 2 000 contratos em termos líquidos.
Um quadro diferente surge na categoria de Produtores/Comerciantes/Transformadores/Utilizadores, que representa os participantes comerciais diretamente envolvidos no mercado físico do cacau. Os participantes comerciais detinham 53 235 contratos longos e 73 711 contratos curtos, o que resulta numa posição líquida de cerca de -20 476 contratos, embora a sua tendência para posições curtas tenha diminuído ligeiramente ao longo da última semana. As posições curtas diminuíram em 3 717 contratos, enquanto as posições longas diminuíram em 3 285, tornando a posição líquida do grupo ligeiramente menos negativa.
- Os fundos de investimento (grandes especuladores) aumentaram a sua tendência líquida para posições curtas, indicando uma cautela contínua por parte dos fundos em relação às perspetivas para o preço do cacau.
- Os participantes comerciais (produtores e outros participantes no mercado físico que utilizam os futuros principalmente para cobertura) continuam claramente com uma posição líquida curta, mas reduziram parcialmente as suas coberturas no lado curto.
- O volume de contratos em aberto diminuiu em 12 507 contratos, sugerindo uma redução mais generalizada da participação no mercado, em vez de uma construção agressiva de novas posições.
- Em conjunto, os dois grupos transmitem um sinal especulativo ligeiramente pessimista, mas não extremo: os fundos estão a aumentar as suas posições curtas, enquanto os participantes comerciais não estão a aumentar a sua exposição líquida curta.
Na prática, o sinal mais importante neste momento é o comportamento dos fundos de investimento, os fundos especulativos estão a inclinar-se mais claramente para o lado descendente. O posicionamento comercial não deve ser interpretado como um sinal claramente de baixa, uma vez que os produtores e transformadores utilizam os futuros principalmente para cobrir a sua exposição ao cacau físico, e a sua posição natural é frequentemente líquida em posições curtas.
Cacau (D1)
Resumo diário: Nasdaq atinge o nível mais baixo da última semana; Ouro e Prata perdem os ganhos (18.08.2026)
Apple resiste à onda de vendas cada vez mais intensa na Nasdaq! Será a proteção perfeita contra a IA?
Café regista uma subida de 3,4% ☕️
Preços do petróleo caem na sequência das declarações de Trump⬇️ Será que Teerão permitirá que os EUA assumam o controlo do Estreito de Ormuz?🚢
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.