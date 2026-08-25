O Canadá responde aos EUA com direitos aduaneiros de 50%! O USDCAD perde todos os ganhos!

A taxa de câmbio USDCAD anula os ganhos de hoje em resposta à retaliação comercial do Canadá. Apenas um dia depois de os EUA terem anunciado tarifas de 50%, o Canadá anunciou uma série de direitos aduaneiros «dólar por dólar», equiparando a dimensão do encargo à «conta de 20 mil milhões de dólares» apresentada pelos EUA. Por que razão o Canadá está a impor tarifas de retaliação? A decisão surgiu depois de as negociações com os EUA relativamente ao acordo comercial norte-americano USMCA terem terminado num fracasso. O presidente Trump acusou o Canadá de se aproveitar dos EUA e de «desfrutar de privilégios de Estado sem querer aderir aos EUA», tendo posteriormente imposto tarifas de 50% sobre bens no valor total de 20 mil milhões de dólares ao seu vizinho. O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, advertiu que o ataque não ficaria sem resposta e o mercado não teve de esperar muito tempo por detalhes concretos. O ministro das Finanças canadiano, François-Philippe Champagne, anunciou hoje uma série de tarifas de retaliação que variam entre 15% e 50% sobre um valor proporcional de 20 mil milhões de dólares em produtos norte-americanos. O Canadá visa o consumidor norte-americano De acordo com uma reportagem da Bloomberg, as novas tarifas abrangerão mais de 700 produtos norte-americanos, escolhidos de forma a permitir substitutos locais fáceis, sem perturbar os hábitos dos consumidores. Entre os produtos encontram-se marisco, eletrodomésticos, ar condicionado e mobiliário. A taxa mais elevada, de 50%, será aplicada a metais industriais (aço e alumínio), laticínios, cosméticos e artigos de lazer (consolas de videojogos, tacos de golfe, canas de pesca). Assim, a indústria pesada e os bens de primeira necessidade estão na mira, o que poderá afetar estrategicamente os consumidores antes das eleições intercalares nos EUA. Análise Técnica: USDCAD (D1) A taxa de câmbio USDCAD acompanhou hoje a queda dos preços do petróleo (OIL, azul claro, invertido), o que enfraqueceu ainda mais o dólar canadiano, ligado às matérias-primas. No entanto, a retaliação comercial inverteu a situação a favor do CAD, equilibrando parcialmente o potencial de danos económicos em ambas as economias. O preço voltou a situar-se abaixo do nível de retração de Fibonacci de 23,6%, voltando a acompanhar a média móvel exponencial de 10 dias (EMA10; amarela). O RSI situa-se logo acima da zona de sobrevenda, mantendo limitado o potencial de valorização do CAD. Uma nova queda nos preços do petróleo deverá ser o principal fator de volatilidade para o par, agora que o mercado assimilou o regresso da guerra comercial entre os vizinhos. A mínima da semana passada, perto de 1,3730, continua a ser um apoio fundamental para o par, enquanto uma continuação dos ganhos exigirá um fecho acima da EMA10. Fonte: xStation5

Nuno Mello Head of Sales XTB Nuno Mello é licenciado em Engenharia Civil e desenvolveu desde cedo uma forte ligação aos mercados financeiros, onde opera há mais de 15 anos. Ao longo do seu percurso, acumulou vasta experiência em mercados de referência como a New York Stock Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Euronext e no mercado Forex, com especialização em matérias-primas. Atualmente, combina estratégias de day trading e swing trading, adotando uma abordagem disciplinada, assente numa gestão de risco rigorosa e numa leitura técnica aprofundada dos mercados. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.