O futuro da AMD e Nvidia depois da regulação

Nos últimos anos, a rivalidade tecnológica entre os Estados Unidos e a China intensificou-se significativamente. Os circuitos integrados avançados utilizados na inteligência artificial (IA) passaram a desempenhar um papel fundamental neste confronto geopolítico e são agora considerados um recurso estratégico quase como o petróleo bruto e as matérias-primas energéticas.

A crescente força da tecnologia militar, dos sistemas de vigilância e das soluções de IA da China levou os EUA a impor uma série de restrições à exportação, incluindo proibições à venda de chips produzidos pela Nvidia, limitando o acesso de Pequim às tecnologias mais recentes, como os chips H100 usados, entre outras coisas, para cálculos avançados de IA. Em resposta às crescentes tensões comerciais e tecnológicas, o Senado dos EUA aprovou a Lei GAIN AI.

Essa legislação exige que fabricantes de chips, como a Nvidia e a AMD, priorizem o atendimento à procura doméstica antes de exportar produtos para mercados estrangeiros, incluindo a China. A lei faz parte de uma estratégia mais alargada dos EUA que visa manter a superioridade tecnológica no setor de IA e restringir o acesso de Pequim a soluções de ponta. Ela também responde à intensificação da concorrência pelo domínio da indústria de semicondutores, uma área crítica tanto para a economia quanto para a segurança nacional.

A administração de Donald Trump, que iniciou o seu segundo mandato em janeiro de 2025, continua a política de proteger o domínio americano em IA e, ao mesmo tempo, apoiar os fabricantes nacionais de semicondutores. Embora a Lei GAIN AI ainda aguarde a aprovação da Câmara dos Representantes e a assinatura do presidente, ela já provocou reações diversas. Os defensores enfatizam a necessidade de proteger os interesses nacionais, enquanto os críticos alertam para o risco de escalada das tensões comerciais e interrupções nas cadeias de abastecimento globais.

Gigantes como a AMD e a Nvidia são os principais beneficiários do boom da tecnologia de IA. Os seus chips avançados impulsionam o desenvolvimento da inteligência artificial e alimentam o crescimento atual do mercado de tecnologia. Essas empresas relatam um crescimento dinâmico da receita, particularmente no mercado americano, que se tornou crucial para elas. No entanto, receitas significativas também vêm da China e de outros mercados asiáticos importantes, como Taiwan e Singapura, que estão cada vez mais expostos a riscos associados ao aumento das tensões geopolíticas e às restrições à exportação.

A Lei GAIN AI pode aumentar a estabilidade das vendas no mercado interno, mas, simultaneamente, limitar as oportunidades de expansão para mercados estrangeiros, especialmente a China. Nos próximos trimestres, as empresas podem sentir pressão para se ajustar às novas regulamentações, o que poderia desacelerar o crescimento das receitas fora dos EUA.

Para os investidores, essas mudanças representam um desafio. Apesar dos impressionantes aumentos nos preços das ações da AMD e da Nvidia desde o início de 2025, a perspectiva de novas restrições à exportação e a crescente incerteza regulatória podem levantar preocupações sobre a estabilidade e o potencial de crescimento das empresas a longo prazo. Isso pode levar a um aumento da volatilidade dos preços das ações e da pressão de venda, especialmente no curto prazo.

O futuro da AMD e da Nvidia dependerá em grande parte da sua capacidade de responder com flexibilidade às condições políticas e económicas em rápida mudança que atualmente moldam o mercado tecnológico global. Estas empresas devem não só continuar a inovar tecnologicamente, mas também gerir eficazmente os riscos decorrentes do endurecimento das regulamentações de exportação e da crescente pressão geopolítica, particularmente devido à escalada das tensões entre os EUA e a China. Um fator fundamental será a capacidade de adaptar as cadeias de abastecimento, rever as estratégias de vendas e desenvolver relações com clientes nacionais, ao mesmo tempo que se procuram novas oportunidades de expansão em mercados menos afetados pelas sanções. Os investidores devem acompanhar de perto o processo legislativo relacionado com a Lei GAIN AI e as respostas da AMD e da Nvidia a estas regulamentações. As medidas tomadas por estas empresas, tais como a diversificação dos portfólios de produtos, o investimento em investigação e desenvolvimento e a formação de parcerias estratégicas, podem ser decisivas para o seu crescimento a longo prazo e estabilidade financeira.