O ouro e o US100 ganham quase 1% num contexto de enfraquecimento do dólar americano; o Bitcoin sobe para 73 000 dólares 📈

Os índices de acções dos EUA estão a ter uma sessão mista hoje, mas o sector tecnológico está a ganhar, apoiado por acções de empresas de software e semicondutores. O mercado está à espera dos resultados da AMD, Visa e, mais importante, da Alphabet, que serão conhecidos após a sessão de hoje nos EUA. As acções da AMD ganham mais de 3% antes do relatório, e as da Alphabet 1,5%

Atualmente, o US100 está a ganhar 0,8%, mas outros índices de referência dos EUA, como o US30 e o US500, estão a perder marginalmente. O recuo do dólar, na sequência de dados JOLTS mais fracos do que o previsto, apoiou os ganhos do ouro, que está a ganhar quase 1% hoje e a atingir um novo ATH de $2770 por onça.

As acções do PayPal perderam 3,5% hoje, apesar de um lucro por ação melhor do que o previsto e de um crescimento anual das receitas de 6%, que estava em linha com as expectativas. A empresa apresentou um lucro por ação de 1,20 dólares, acima dos 1,07 dólares esperados em Wall Street, mas o aumento da rentabilidade (e das margens) foi compensado por previsões ligeiramente mais mistas, sinalizando uma pressão sobre a realização dos lucros.

As acções da McDonald's perderam mais de 3,5% após os resultados do terceiro trimestre. As vendas comparáveis caíram no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior de forma mais acentuada do que o esperado, em -1,5% contra -0,67% das expectativas. O lucro operacional caiu 1% em relação ao ano anterior.

As acções da Pfizer perderam 1,5% apesar dos bons resultados, depois de os analistas de Wall Street terem dito que a principal componente dos melhores resultados foi a venda da próxima tranche de vacinas contra a Covid, mas que outros aspectos do negócio da empresa permanecem incertos.

O número de vagas de emprego (JOLTS) nos EUA, em outubro, foi de 7,443 milhões contra 8 milhões previstos e 8,040 milhões anteriormente. Os rendimentos dos títulos americanos de 10 anos caíram para 4,28% hoje, abaixo dos 4,31% antes da divulgação dos dados do JOLTS. EURUSD ganha 0,07%



O Índice de Preços da Habitação dos E.U.A. subiu 0,3% m/m vs. 0,1% esperado e 0,1% anteriormente (4,2% y/y vs. 4,5% anteriormente).

O índice Case/Schiller a 20 anos dos EUA foi de 5,2% y/y vs. 5,1% y/y e 5,9% y/y anteriormente

O Redbook dos EUA (crescimento das vendas em grandes lojas de retalho nos EUA) foi de 5,6% y/y vs. 4,6% anteriormente.

Os inventários grossistas dos EUA m/m foram -0,1% m/m vs. 0,1% m/m e 0,1% anteriormente

Os inventários de retalho dos EUA, excluindo automóveis, foram de 0,1% m/m vs. 0,5% esperado e 0,5% anterior.

Os dados globais, apesar de um JOLTS mais fraco, apontam para uma procura mais forte por parte dos consumidores, com os inventários por grosso a caírem, um ritmo mais elevado de crescimento de vendas comparáveis no US Redbook e um índice médio de preços da habitação mais elevado do que o previsto.

As matérias-primas agrícolas na Bolsa de Chicago ganharam ligeiramente hoje, apoiadas por um dólar mais fraco. O trigo na CBOT subiu mais de 2%, enquanto os contratos de algodão na ICE pararam perto de US $ 70,7 por fardo. Os contratos de cacau registaram a maior subida, mais de 4%

O ouro está a reunir a principal atenção do mercado de metais preciosos, mas a prata também ganhou mais de 2% hoje. O alumínio e a platina também estão sendo negociados visivelmente mais altos. Os metais industriais, por outro lado, registaram um desempenho fraco, apesar dos ganhos iniciais no mercado bolsista chinês

A perspetiva de um pacote de estímulo adicional de US $ 1,2 trilhão na China inicialmente apoiou a opinião dos investidores, mas os contratos de referência chineses já apagaram completamente os ganhos iniciais. Em última análise, espera-se que a China anuncie uma decisão sobre tratamentos adicionais para apoiar a economia numa reunião do Comité Permanente do Congresso Nacional do Povo no início de novembro.

Os sentimentos do mercado das criptomoedas têm sido muito positivos. O Bitcoin ganhou quase 4% e se aproximou da marca de US $ 73.000 hoje, onde o ATH da primavera deste ano está localizado.

A Dogecoin está a ganhar mais de 12%, apoiada por um sentimento positivo em torno da memcoin, bem como da Tesla e de Elon Musk, indiretamente contra o pano de fundo da crescente liderança de Donald Trump nas sondagens antes das eleições nos EUA

O sector de software e semicondutores destaca-se hoje contra o mercado de acções em geral, que está a apresentar resultados mistos. Fonte: xStation5



