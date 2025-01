O petróleo Brent atinge os 80 dólares por barril perante a possibilidade de novas sanções contra a Rússia

Os preços do petróleo subiram na sexta-feira, no caminho para uma terceira semana consecutiva de ganhos, alimentados por preocupações sobre potenciais interrupções de fornecimento devido às sanções iminentes contra a Rússia.

O petróleo Brent saltou mais de 3% para ultrapassar os $80 por barril, atingindo o seu nível mais alto em mais de três meses. O petróleo americano West Texas Intermediate também subiu fortemente, ultrapassando os $78 por barril.

Os ganhos vêm em meio a relatos de iminentes sanções americanas que visam o sector petrolífero da Rússia. As medidas deverão abranger cerca de 180 navios petroleiros, uma dúzia de empresas de comércio de petróleo, duas grandes empresas petrolíferas, e os principais executivos russos do sector. Especificamente, os EUA estão alegadamente a visar dois importantes intervenientes no mercado petrolífero: Gazprom Neft e Surgutneftgas. Esta informação provém de um documento que circula entre os comerciantes de petróleo. Prevê-se que as sanções sejam anunciadas ainda hoje, embora estejam pendentes comentários oficiais.

É amplamente esperado que a administração Biden endureça as sanções contra a Rússia e o Irão, aumentando a pressão ascendente sobre os preços já apoiados por baixos stocks de petróleo. Para reforçar ainda mais o sentimento de alta, há uma previsão do departamento de meteorologia dos E.U. de temperaturas mais frias do que a média no centro e leste dos E.U., juntamente com o frio persistente na Europa, que deverá aumentar a demanda por óleo para aquecimento. Os analistas do JPMorgan prevêem um aumento substancial da procura global de petróleo no primeiro trimestre de 2025, impulsionado em parte por esta maior necessidade de combustíveis para aquecimento.

As pressões inflacionistas, associadas a potenciais tarifas, também estão a contribuir para a subida do petróleo bruto. Os investidores procuram frequentemente refugiar-se do aumento dos preços no consumidor comprando futuros de petróleo. O avanço do petróleo vem apesar do fortalecimento do dólar americano, que normalmente torna o petróleo mais caro para os compradores fora dos EUA.

O petróleo está a registar a sua terceira semana consecutiva de ganhos, num contexto de potenciais novas sanções. Embora os Estados Unidos nunca tenham comercializado mais petróleo russo, a imposição de sanções poderia impedir outros países de comprar petróleo russo. O petróleo Brent está hoje a ser negociado acima dos 80 dólares por barril, o seu nível mais elevado desde outubro de 2024. Hoje, um nível de resistência muito importante na forma da média móvel de 200 períodos foi quebrado. A retração de Fibonacci de 50,0 da última grande onda descendente também foi violada. Fonte: xStation5