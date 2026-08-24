O preço do gás na Europa continua a subir 🔥📈

Os contratos de gás europeus estão a subir quase 3% na sessão desta segunda-feira, enquanto o gás norte-americano regista um aumento de pouco menos de 1%.

Isto deve-se a fatores específicos que afetam atualmente a Europa, que depende das importações de gás. Análise técnica do NATGAS.EU (D1) No gráfico, é possível observar que o preço se aproxima do limite superior de uma tendência ascendente que se está a estreitar. Se a resistência for ultrapassada, existe uma probabilidade significativa de que a tendência ascendente se mantenha. Nesse cenário, a zona de resistência mais claramente definida é um intervalo alargado entre, aproximadamente, 76 e 81 euros. Para os vendedores, o suporte situa-se principalmente no limite inferior da tendência e ao nível dos picos mais recentes, em torno dos 64 euros. As tensões de oferta desencadeadas pelo conflito no Golfo Pérsico têm sido um fator conhecido há muitos meses. O aumento de preços hoje observado, embora ainda não motivado pelo pânico, pode ter sido impulsionado pelas publicações da Goldman Sachs.

A empresa de investimento aponta principalmente para os níveis de armazenamento relativamente baixos na Europa. Até à data de hoje, a Reuters relata que a média de armazenamento se situa em apenas 62%, contra 74% há um ano.

Os analistas da Goldman observam que, tendo em conta os baixos níveis de existências, a concorrência pela oferta proveniente da Ásia e o risco de um inverno rigoroso, os preços poderão subir significativamente, mesmo a partir dos níveis atuais.

Os representantes da Comissão Europeia estão a tentar tranquilizar os mercados, afirmando que «não existe, neste momento, qualquer ameaça direta ao abastecimento».

Eduardo Silva Diretor XTB Portugal Com um percurso consistente no setor financeiro e operacional, iniciou a sua carreira ainda durante a licenciatura em Gestão de Empresas na Universidade Autónoma de Lisboa, realizada entre 2001 e 2005. Nesse período, conciliou os estudos com funções na TAP Air Portugal e posteriormente na Groundforce Portugal, na área de controlo de operações em terra. Em 2005, seguiu para Londres, onde integrou a Bloomberg L.P., experiência internacional que se prolongou até 2009 e lhe permitiu consolidar competências nos mercados financeiros globais. No regresso a Portugal, assumiu funções no Banco Santander Totta, na área de Custódia e Tesouraria para Clientes Institucionais, entre 2009 e 2010. Em outubro de 2010, ingressou na XTB como gestor de conta. Ao longo de mais de uma década na corretora, destacou-se pelo desenvolvimento da base de clientes e pela liderança de equipas comerciais, tendo sido nomeado diretor em 2019, cargo a partir do qual tem liderado a estratégia de crescimento da empresa no mercado português. Mais sobre o analista

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