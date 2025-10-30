O que esperar para as ações da Apple após os resultados

Após o encerramento das negociações de quinta-feira nos Estados Unidos, a Apple divulgará os seus resultados. Como uma das líderes indiscutíveis do setor, a Apple parece ser um símbolo imortal do que uma empresa de tecnologia deve ser. No entanto, há vários trimestres, a “Apple” não parece atrair os investidores como antes. Isso se deve ao fogo cruzado de fenômenos globais desfavoráveis em que a empresa se viu recentemente. Os próximos resultados serão acompanhados de perto pelos investidores, com ênfase especial nas previsões para o final do ano e para o próximo ano. Financeiramente, a situação da empresa é boa, mas os investidores esperam algo mais para justificar um rácio P/E de quase 40. O mercado espera: EPS no nível de 1,76

US$ 101 mil milhões em receita

US$ 26 mil milhões em lucro líquido No entanto, esses valores são secundários no atual ambiente de mercado. Isso é demonstrado pelos resultados dos dois trimestres anteriores, nos quais a empresa superou as expectativas em relação à receita e ao EPS, mas o preço caiu alguns pontos percentuais em resposta. Em primeiro lugar, a empresa terá que informar sobre o desempenho do seu novo produto principal, o iPhone 17. Espera-se que as receitas apenas do iPhone sejam de cerca de 50 mil milhões de dólares, e o mercado espera um crescimento das vendas, tanto em termos de valor como de volume, na faixa de 7 a 12%. A barra das expectativas está alta, então a decepção no segmento principal pode exercer pressão sobre o preço da empresa. Alguns analistas apontam que o tempo de espera pelos novos produtos da Apple é quase nulo, o que alguns analistas associam a vendas limitadas, mas também pode ser resultado da empresa estar a corrigir falhas nas cadeias de abastecimento. Também se espera crescimento no segmento de serviços, que se tornou extremamente importante para a empresa e os acionistas nos últimos anos. A receita dos serviços deve ficar em torno de 1,5 mil milhões , mas a sua margem é muito maior do que a do “hardware”, com mais de 70%. A resolução de disputas legais com a Google e a Epic Games e o aumento do preço da «Apple TV» dão aos investidores motivos para esperar um crescimento de dois dígitos neste setor. Potencialmente, a maior e definitivamente a mais difícil ameaça a avaliar para a Apple é o risco de mercado, que inclui a China e a Índia. A relocalização estratégica da produção para a Ásia permitiu à empresa alcançar margens fabulosas durante muitos anos, mas hoje a dispersão geográfica tornou-se um fardo para a empresa. A China representa mais de 10% da receita total da Apple, mas é um mercado cada vez mais difícil de manter. A empresa tem problemas com a concorrência de fabricantes locais, as regulamentações locais dificultam a operação de muitos serviços da Apple e o impacto das tarifas e da guerra comercial entre a China e os EUA deve custar à empresa mais de mil milhões de dólares. Outra ameaça surgiu da Índia. Os EUA estão a expandir o âmbito da sua guerra comercial também para este país, o que representa uma enorme ameaça para a margem da empresa, que, a um custo elevado, transferiu grande parte da sua produção para lá, a fim de diversificar o risco chinês. Os investidores esperam principalmente da Apple: Que satisfaça as suas expectativas em relação ao crescimento das vendas do iPhone e dos serviços.

Uma estratégia que permita à empresa abordar as suas fraquezas no mercado asiático. Particularmente importante será o lançamento do «Apple Intelligence» no mercado chinês antes do final do ano.

Igualmente importante será estimar o impacto potencial das tarifas e a ciclicidade do mercado do iPhone.

Uma questão secundária, mas ainda assim importante, pode ser a questão dos projetos de óculos AR e óculos VR da Apple. Tentativas anteriores de conquistar este mercado terminaram em fracasso. O mercado esperará uma estratégia para monetizar e expandir este segmento ou encerrar iniciativas não rentáveis no segmento de “Wearables”. AAPL.US (D1) Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.