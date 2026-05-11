Trump rejeitou a resposta do Irão à proposta de paz, classificando-a de «TOTALMENTE INACEITÁVEL» numa publicação no Truth Social, o que desencadeou uma onda generalizada de vendas nos mercados. Os preços do petróleo abriram a semana com uma subida significativa em resposta ao impasse diplomático entre os EUA e o Irão, enquanto o dólar americano se valorizou, levando assim o ouro e outros metais preciosos a registarem quedas. Num contexto de mudança no sentimento do mercado, os principais índices também viram o seu ímpeto de subida estagnar. A questão-chave agora é «E agora?». Os investidores voltarão a centrar a sua atenção no panorama geopolítico, uma vez que este deverá continuar a ser o principal fator de volatilidade do mercado. Vale também a pena estar atento a: O principal fator de risco é a evolução das relações diplomáticas entre os EUA e o Irão , qualquer sinal de escalada (por exemplo, a confirmação de uma ação militar contra instalações nucleares) poderá fazer disparar os preços do petróleo e enfraquecer as ações. Na terça-feira, terá lugar uma reunião de 40 ministros da Defesa no Estreito de Ormuz, vale a pena estar atento às declarações.



, qualquer sinal de escalada (por exemplo, a confirmação de uma ação militar contra instalações nucleares) poderá fazer disparar os preços do petróleo e enfraquecer as ações. Na terça-feira, terá lugar uma reunião de 40 ministros da Defesa no Estreito de Ormuz, vale a pena estar atento às declarações. Os dados do IPC dos EUA e as vendas a retalho desta semana irão moldar o discurso em torno da Reserva Federal; a PIMCO já está a sinalizar que os cortes nas taxas estão fora de questão.



desta semana irão moldar o discurso em torno da Reserva Federal; a PIMCO já está a sinalizar que os cortes nas taxas estão fora de questão. A cimeira Trump-Xi (13-15 de maio) , é um potencial ponto de viragem para o comércio, as sanções e a situação no Irão; os mercados irão posicionar-se antecipadamente.



, é um potencial ponto de viragem para o comércio, as sanções e a situação no Irão; os mercados irão posicionar-se antecipadamente. Os mercados europeus deverão abrir sob pressão: preços da energia mais elevados, sentimento global mais fraco, tensões geopolíticas, um cenário negativo para o DAX, o CAC e o Euro Stoxx 50. Calendário macroeconómico detalhado para toda a semana. Fonte: XTB Research, Bloomberg Financial L.P. Calendário empresarial detalhado para toda a semana. Fonte: XTB Research, Bloomberg Financial L.P.

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