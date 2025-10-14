O que podemos esperar dos resultados dos bancos americanos no último trimestre?

A sessão de hoje marca o início da temporada dos earnings, com o sector bancário norte-americano em destaque e num momento que é crucial, agora mais importante do que nunca devido ao encerramento do governo. Dada a falta de dados económicos publicados nas últimas semanas, espera-se que os analistas aproveitem esta oportunidade para fazer perguntas sobre previsões e possíveis pistas sobre a economia dos EUA. O que podemos esperar dos bancos neste trimestre?

Margem de juros líquida

Esta é a fonte clássica de rendimento das instituições bancárias e a rubrica mais importante das suas declarações de rendimentos: o banco ganha juros sobre os empréstimos que concede (hipotecas, empréstimos ao consumo, empréstimos a empresas) e paga juros sobre os fundos que capta (depósitos, dívida, outros passivos). A diferença entre o que recebe dos activos que rendem juros e o que paga pelos seus passivos é a margem de juro líquida. Esta rubrica tende a ser a mais estável, e frequentemente a maior, nos bancos comerciais.

A diferença entre os rendimentos do Tesouro dos EUA a 2 anos e a 10 anos. Fonte: XTB

Nas apresentações de resultados do último trimestre, o rendimento líquido de juros suscitou algumas preocupações, ficando aquém das estimativas do mercado na maioria dos casos. Particularmente preocupantes foram os números da Wells Fargo, uma instituição menos ligada a outras fontes de rendimento, como as comissões ou a banca de investimento, e mais dependente das actividades tradicionais da banca comercial. Não excluímos que esta tendência possa continuar. A Reserva Federal já reduziu as taxas de juro em 50 pontos de base em setembro do ano passado e em mais 25 pontos de base há apenas algumas semanas, deixando menos espaço para gerar rendimentos mais elevados nesta categoria.

Mesmo assim, a economia dos EUA continua a mostrar resiliência, e tanto o crescimento económico como as vendas de casas surpreenderam positivamente nas últimas semanas, oferecendo alguma esperança de melhoria nesta área.

Banca de Investimento

As receitas das divisões de banca de investimento dos maiores bancos de Wall Street deverão ultrapassar os 9 mil milhões de dólares no terceiro trimestre, pela primeira vez desde 2021. As transacções empresariais mostraram sinais de crescimento sob a administração Trump, após meses de atividade moderada causada pela guerra comercial.

Os analistas esperam que as receitas trimestrais comunicadas esta semana das actividades de consultoria e subscrição de acções/dívida do JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e Morgan Stanley totalizem cerca de 9 mil milhões de dólares.

Resultados da banca de investimento para o segundo trimestre do ano. Fonte: XTB.

Isto representaria um aumento de 13% em relação ao ano passado, com o Goldman Sachs e o JPMorgan a liderarem este crescimento. De facto, no trimestre anterior, estes dois foram as maiores surpresas positivas, batendo as estimativas mais optimistas. A emissão de dívida aumentou 12% e os honorários de consultoria em fusões e aquisições subiram 8%, desafiando as expectativas dos analistas de um declínio anual. As perspectivas para o terceiro trimestre reflectem o crescente otimismo em Wall Street de que o aumento de novas aquisições de empresas, aquisições alavancadas e listagens de acções, previsto após o regresso de Donald Trump à Casa Branca, pode agora estar a concretizar-se.

Trading

As divisões de trading geraram receitas superiores às previstas nos últimos anos, particularmente no último trimestre, graças à elevada volatilidade do mercado resultante das políticas comerciais de Donald Trump. No entanto, as previsões sugerem que as operações de negociação de acções e de rendimento fixo nos cinco principais bancos serão cerca de 8% superiores às do ano anterior, totalizando cerca de 31 mil milhões de dólares.

Lucros gerados por actividades de negociação em instituições financeiras dos EUA. Fonte: XTB XTB

Desregulamentação

Os bancos dos EUA estão a preparar-se para uma flexibilização sem precedentes das regras de capital, o que, de acordo com novos estudos, poderá libertar 2,6 biliões de dólares em capacidade de empréstimo.

A redução dos requisitos de capital reforçará a posição dominante dos grandes grupos de Wall Street, aumentará a sua capacidade de financiar investimentos maciços em inteligência artificial e centros de dados e permitir-lhes-á devolver mais capital aos acionistas através de programas de recompra e dividendos.

Também ajudará a financiar novas emissões de dívida pública dos EUA, numa altura crucial em que a procura por parte de compradores estrangeiros diminuiu - um fator que tem sido utilizado como alavanca nas negociações comerciais em curso.

Com todos estes factores combinados, esperamos uma época de resultados positivos, especialmente para as instituições com maior exposição a actividades de banca de investimento e de negociação.

Como investir no sector

Os clientes podem investir em ações individuais, como as mencionadas acima, ou, alternativamente, através de um ETF que replique o desempenho geral do setor.

Neste caso, uma opção é o S&P U.S. Banks ETF (ticker: IUS2.DE), cujas principais participações incluem o Citigroup, o Bank of America, o JPMorgan e o PNC.