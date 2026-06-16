O Banco do Japão aumentou hoje as taxas de juro para o seu nível mais elevado em 31 anos. O aumento de 25 pontos base significa que a taxa de referência subiu para 1%. A decisão era amplamente esperada, pelo que os investidores centraram a sua atenção nas informações relativas ao aperto quantitativo e na conferência de imprensa que encerrou a reunião. Devido à hospitalização do governador Ueda, foi o vice-governador Uchida, conhecido pelo seu estilo de comunicação direto, quem subiu hoje ao pódio. Figura 1: Taxas de juro e rendimentos das obrigações no Japão (1994 - 2026) Fonte: xStation5 Uchida destacou os riscos de inflação, afirmando diretamente que, devido às elevadas expectativas de inflação, existe o risco de o indicador subjacente voltar a ultrapassar a meta do banco. Anunciou ainda que o banco continuará a aumentar as taxas de juro. No entanto, isto não foi suficiente para satisfazer os investidores, que procuravam sinais claros que indicassem um novo aumento das taxas já no terceiro trimestre. É igualmente significativo que a decisão não tenha sido unânime, embora seja de salientar que o único membro que votou contra o aumento, Toichiro Asada, foi nomeado para a comissão pela primeira-ministra Takaichi, uma defensora declarada de uma política monetária mais flexível. Recebemos também informações sobre a suspensão da redução das compras de obrigações do Tesouro nacionais num nível de 2 biliões de ienes por mês, ou seja, aproximadamente 12,5 mil milhões de dólares. No entanto, isto irá ocorrer com algum atraso, o fim do programa está previsto para abril de 2027. Isto constitui um contrapeso «dovish» às outras medidas do banco. O pacote completo apresentado pelo BoJ pode ser considerado relativamente equilibrado, embora, muito provavelmente, insuficiente para impedir uma maior depreciação do iene. A taxa de câmbio USDJPY está novamente a subir, aproximando-se do pico atingido em julho de 2024 (161,95). Se conseguir ultrapassá-lo, atingirá níveis nunca vistos em mais de 40 anos. Podemos esperar que o BoJ tente contrariar esta tendência, embora as suas tentativas anteriores de intervenção não tenham sido das mais bem-sucedidas.

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