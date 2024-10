O trigo recua após a recente subida📉Os mercados aguardam as plantações de outubro, as preocupações europeias persistem

Os futuros do trigo CBOT (WHEAT) estão a cair abaixo dos $580 hoje, após a recente recuperação, quando o grão não conseguiu subir acima da zona de resistência psicológica de $600. Apesar disso, os fundamentos para o aumento dos preços do trigo parecem ainda ser sólidos, devido a preocupações globais de oferta e procura, com solos secos na Rússia e na Ucrânia, que estão a ameaçar as plantações para a colheita de trigo de 2025. O diretor do IKAR de Moscovo, muito seguido pelos comerciantes de cereais a nível mundial, assinalou que "a maior parte da Rússia europeia está a sofrer uma tremenda secura (...) Os agricultores hesitaram em semear no meio da poeira (...) Se a parte europeia da Rússia receber boas chuvas antes de meados de outubro e o tempo se mantiver quente, então ‘ainda não é muito perigoso ’. Uma grande parte das terras dos principais exportadores de trigo, a Ucrânia e a Rússia, estão demasiado secas para as plantações, o que pode provocar défices em 2025.

O tempo seco na Europa de Leste indica um risco crescente de encurtamento do período de sementeira do trigo de inverno. Os mercados também estão preocupados com a potencial escalada do Mar Negro, uma vez que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia ainda está longe do fim, com a NATO a declarar um maior apoio ao exército ucraniano.

Por enquanto, o trigo CBOT está bem abaixo do pico da guerra Ucrânia-Rússia, no entanto, a produção da Ucrânia está um terço abaixo dos níveis anteriores à guerra, com a colheita da Rússia a cair 10% em relação ao ano anterior após a seca. A chuva a curto prazo não é suficiente para melhorar o impacto do tempo seco, com os agricultores à espera de outubro/novembro para plantar. No entanto, se o tempo permanecer seco até outubro, o trigo na CBOT pode subir bem acima dos $600.

O relatório de setembro do USDA informou que o trigo terminou a colheita na UE e as colheitas são “decepcionantes e atrasadas, especialmente no noroeste da Europa” devido à precipitação excessiva, impedindo os agricultores de trabalhar, com o aumento das doenças das plantas a impedir as colheitas de cereais.

A produção da Alemanha em setembro está estimada em menos 1,5 mmt este mês, para 18,8 mmt, e a França, o maior produtor de trigo da UE, também se debateu com chuvas excessivas esta época. A produção baixou novamente para 27,5 mmt, menos 1,1 mmt do que em agosto. Estima-se que a produção francesa seja a mais baixa desde a campanha de 1987/88.

A produção europeia desta campanha está estimada em 124 mmt, menos 4 mmt do que em agosto, e 10,9 mmt abaixo da campanha passada e 8% abaixo da média de 5 anos. O USDAtambém baixou a área colhida para 23 milhões de hectares, menos 100 mil desde agosto; 5% em relação ao ano anterior e 4% abaixo da média de 5 anos. A agência espera agora rendimentos de 5,39 toneladas por hectare (t/ha), abaixo dos 5,54 t/ha registados em agosto; bem abaixo dos 5,55 t/ha do ano passado e 4% abaixo da média dos últimos 5 anos Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Fonte: Estimativas de produção europeia do USDA PSD TRIGO (intervalo H1) Os preços do trigo ainda estão a mover-se acima da média EMA200 da dinâmica chave (linha vermelha); cair abaixo de $570 - 568 seria um sinal para uma potencial inversão da tendência de curto prazo. No entanto, uma subida acima dos $590 pode desencadear outro impulso de alta acima dos $600 por bushel. Fundamentos com impactos de furacões e chuvas, seca na Ucrânia e na Rússia, bem como o conflito no Mar Negro podem sinalizar um apoio ainda mais forte para uma nova tendência de alta no trigo CBOT. Em meio ao recente rali, o Managed Money (grandes especuladores e fundos de hedge) relatando no Commitment of Traders (CoT) cortou significativamente a posição líquida curta sobre o trigo, com o interesse aberto caindo para os níveis de dezembro de 2023. Fonte: xStation5

