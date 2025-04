O US100 cai a pique com sell-off 📉

Wall Street é abalada pelas tarifas do “Dia da Libertação”, com os receios de uma guerra comercial a dominarem os mercados.

Â

Os mercados globais caíram na quinta-feira, à medida que as repercussões da ofensiva tarifária de Donald Trump se espalharam por todo o mundo, apagando cerca de 2 biliões de dólares do S&P 500 e desencadeando uma fuga para paraísos de rendimento fixo. As ações norte-americanas e o dólar suportaram o peso das vendas, num contexto de preocupações crescentes de que as políticas comerciais do presidente possam travar o crescimento económico americano.

A venda foi particularmente grave entre as empresas com cadeias de abastecimento fortemente dependentes da produção no estrangeiro. Os gigantes da tecnologia foram especialmente atingidos, com as acções da Apple a caírem quase 9%, enquanto os investidores avaliavam o impacto da nova taxa efetiva de 54% sobre as importações chinesas, onde a empresa fabrica cerca de 90% do seu hardware. Todas as acções dos Sete Magníficos caíram significativamente, arrastando os principais índices para baixo, com o S&P 500 a cair 4,3%, o Nasdaq Composite a cair 4,9% e o Dow Jones Industrial Average a cair 3,7%.

Num desenvolvimento invulgar, o Bloomberg Dollar Spot Index caiu 2,1%, o seu maior declínio intradiário desde o lançamento da medida em 2005, enquanto os mercados petrolíferos sofreram com o petróleo WTI a cair mais de 7% para ser negociado perto dos $66,50 por barril. Entretanto, os rendimentos do Tesouro caíram drasticamente, com o rendimento de referência a 10 anos a cair brevemente abaixo do nível de 4%, pela primeira vez desde outubro. Os mercados monetários têm agora 50% de hipóteses de quatro cortes de um quarto de ponto nas taxas da Fed este ano.

Variação diária da curva de yields dos EUA. Fonte: Bloomberg L.P.

Â

A abordagem tarifária em duas fases revelada por Trump na quarta-feira impõe uma taxa de base de 10% a todos os parceiros comerciais dos EUA, mas aplica direitos significativamente mais elevados aos países considerados “maus atores” no comércio. Os economistas alertam para o facto de as tarifas - a taxa efetiva mais elevada dos EUA em mais de 100 anos - resultarem provavelmente no aumento dos preços nos EUA e no abrandamento do crescimento, com alguns analistas a colocarem as probabilidades de recessão em 50% ou mais.

“Este foi o pior cenário possível para as tarifas e não foi incluído no preço dos mercados”, disse Mary Ann Bartels, da Sanctuary Wealth. “Se estas tarifas se mantiverem, a economia vai abrandar. Quer se trate de uma recessão ou não, é evidente que a economia está a caminhar para um abrandamento nos EUA e em todo o mundo.”

US100 (D1)

O Nasdaq 100, representado pelo US100, quebrou abaixo dos mínimos recentes em 19.195. Os compradores precisam recuperar o nível de retração Fibonacci de 78,6% para retomar a tendência de alta, enquanto os vendedores terão como alvo as baixas de novembro em 18.379. O RSI está a aproximar-se do nível 35,6, que anteriormente sinalizava uma mudança de tendência, enquanto o MACD se alarga após um cruzamento de baixa. Fonte: xStation