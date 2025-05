OPEP+ considera aumento da produção acima de 411.000 bpd para julho, prolongando a fraqueza dos preços do petróleo

A OPEP+ está a considerar um aumento na produção de petróleo bruto para julho superior a 411 000 barris por dia (bpd), uma medida que sustentaria a recente trajetória descendente nos mercados petrolíferos. Nos últimos meses, oito membros principais da OPEP+, incluindo a Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Kuwait, Cazaquistão, Omã, Argélia e Emirados Árabes Unidos, têm revertido gradualmente as restrições voluntárias à produção anteriormente impostas. Este aumento da oferta, superior ao previsto, já está a exercer pressão descendente sobre os preços do petróleo bruto. Impacto nos preços do petróleo Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Mesmo antes de qualquer anúncio formal da OPEP+, os preços do petróleo reagiram às especulações de um novo aumento substancial da produção. Julho deverá marcar o terceiro mês consecutivo de aumentos na produção aproximadamente três vezes maiores do que o inicialmente previsto. Os futuros do West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caíram cerca de 1,2%, para US$ 60,20 por barril, enquanto os futuros do petróleo Brent caíram quase 1,6%, para US$ 62,35 por barril.

O sentimento do mercado é cauteloso, com preocupações de que o crescimento contínuo da oferta em meio às atuais incertezas da demanda global — incluindo a desaceleração do crescimento nas principais economias — possa precipitar novas quedas nos preços. Vários bancos de investimento globais estão revisando suas previsões para baixo, sinalizando expectativas de fraqueza nos preços não apenas neste ano, mas também no próximo.

Analistas do mercado de petróleo sugerem que um aumento na produção já está parcialmente precificado; no entanto, também estão chamando a atenção para indícios de um apetite por um aumento ainda mais significativo na produção do que o inicialmente proposto. Contexto da decisão da OPEP+ O aumento da produção mais rápido do que o previsto por alguns membros da OPEP+ é visto como uma tentativa de recuperar a quota de mercado e obrigar os países que anteriormente estavam em excesso de oferta – como o Iraque e o Cazaquistão – a reduzir a sua produção.

A decisão do Cazaquistão de manter o seu nível de produção atual terá desencadeado discussões dentro do grupo mais alargado sobre um aumento coletivo ainda maior da produção.

A OPEP+ está a tentar navegar num equilíbrio delicado: esforçar-se por manter a estabilidade dos preços e, ao mesmo tempo, procurar reforçar as receitas dos orçamentos dos Estados-membros num contexto económico difícil.

É pertinente notar, no entanto, que os preços atuais do petróleo bruto estão significativamente abaixo dos níveis de equilíbrio fiscal de vários produtores importantes. Para a Arábia Saudita, esse preço de equilíbrio é estimado em cerca de US$ 83 por barril, aproximadamente US$ 20 acima dos níveis atuais. O mercado esteve mais próximo desse preço no início deste ano, tendo-o ultrapassado em meados de 2014. O petróleo Brent está a ser negociado ao seu nível mais baixo desde 8 de maio. Fonte: xStation5

