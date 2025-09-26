Oracle poderá ser a maior acionista do TikTok 🔎

TikTok EUA avaliado em cerca de US$ 14 mil milhões

Grupo de investidores (Oracle, Silver Lake e MGX de Abu Dhabi) controlará 45% da empresa

A Oracle supervisionará a segurança e continuará sendo a fornecedora de soluções em nuvem

A ordem executiva prevê um prazo de cerca de 120 dias para finalizar o negócio, que ainda precisa da aprovação da China. O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva apoiando a estrutura que permitirá que a TikTok opere nos EUA, avaliando a nova entidade americana em cerca de US$ 14 mil milhões. O plano se refere à lei de 2024 que exige que a chinesa ByteDance se desfaça do controlo da TikTok. A empresa manteria menos de 20% da propriedade, enquanto o grupo de investidores liderado pelos EUA (incluindo Oracle, Silver Lake e MGX) deteria cerca de 45%, com o restante indo para outros investidores existentes/novos. A Casa Branca apresenta isso como uma solução para a questão de segurança nacional que, simultaneamente, mantém o aplicativo disponível para 170 milhões de utilizadores nos EUA e cumpre os requisitos de alienação. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Operacionalmente, a nova joint venture (JV) supervisionará as operações da TikTok nos EUA, com a Oracle desempenhando um papel central: a empresa ficará responsável pelas operações de segurança (incluindo proteção de dados) e continuará fornecendo infraestrutura em nuvem. A ordem executiva destaca a supervisão dos EUA sobre o algoritmo de recomendação, incluindo o retreinamento e monitoramento de modelos em cooperação com parceiros de segurança dos EUA. Trump afirmou que discutiu o plano com o presidente chinês Xi. As aprovações regulatórias chinesas continuam sendo uma condição necessária, e as negociações ainda estão em andamento. O governo dos EUA adiou a aplicação das disposições da proibição até 16 de dezembro de 2025, e os documentos da transação prevêem cerca de 120 dias para concluir as mudanças de propriedade.

