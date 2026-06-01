Os fundos estão a comprar ações ou não?

A Goldman Sachs publicou um relatório perspicaz que indica que as compras de ações nos EUA aumentaram ao ritmo mais rápido dos últimos seis meses. Será que isto significa um entusiasmo inequívoco por parte dos investidores institucionais em relação ao mercado de ações dos EUA? O sentimento do mercado é profundamente desigual; as compras no mercado consistem principalmente em ETFs e ações. No entanto, um detalhe importante que não é facilmente encontrado no relatório, tal como indicam as análises da Bloomberg, é que as compras de ações são, em grande parte, operações de «cobertura de posições curtas», ou seja, a compra de ações para limitar as perdas decorrentes de posições curtas (venda). O pico local das posições longas (posições em aberto) entre os gestores de ativos (de acordo com a TFF) ocorreu em 2024, quando se situou em aproximadamente 27%. Há alguns meses, ainda era de quase 25%, mas hoje caiu para cerca de 15%. Com base nos dados do Goldman Sachs, são visíveis três tendências negativas em três setores diferentes. Finanças - A alocação aumentou seis vezes, mas a alocação total permanece nos níveis mais baixos dos últimos 5 anos. É importante referir que quase toda a exposição ao setor consiste em bancos.

Indústria - Persiste o pessimismo em relação à indústria americana. Observaram-se quedas líquidas em 7 das últimas 8 semanas, e as posições curtas neste setor encontram-se no seu nível mais elevado desde 2024.

Semicondutores - Na sequência de ganhos fantásticos, muitas instituições (incluindo a Goldman) declararam que estavam a liquidar uma grande parte das suas posições neste setor. Isto significa quedas inevitáveis? Não, embora aponte para um problema claro. As características e condições presentes no mercado de derivados atual garantem que as correções sejam superficiais e os ganhos sejam pronunciados. A baixa volatilidade «no papel» mascara os riscos reais. Os gestores de fundos continuam otimistas, mas este sentimento está a perder força. Atualmente, o mercado alimenta-se de sonhos cada vez mais irrealistas de um fim rápido do conflito no Irão e de retornos cada vez mais esotéricos nos investimentos em IA. Tendo em conta os indicadores e os níveis atuais, o mercado está atualmente a expor-se a uma correção devastadora no momento em que o cenário macroeconómico alvo mudar claramente. VIX (D1) O índice de volatilidade (VIX) está atualmente a indicar o limite inferior do canal em que se tem movido desde cerca de 2024. Fonte: xStation5

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