Abertura de Wall Street: Tecnologia e energia continuam a subir

Mais uma semana no mercado bolsista dos EUA começa com um clima misto. O US100 regista uma subida de cerca de 0,2–0,3% no início da sessão, o US500 mantém-se estável, enquanto o US2000 sofre uma queda de aproximadamente 0,7%. Neste momento, o mercado assiste a um confronto entre uma tendência positiva incansável, centrada nas empresas tecnológicas, e vozes céticas cada vez mais audíveis, apoiadas pelas notícias provenientes do Médio Oriente. Apesar do sentimento do mercado sugerir que uma declaração de paz entre os EUA e o Irão foi efetivamente assinada ou será assinada em breve, a situação permanece incerta. O cessar-fogo continua frágil e o Estreito de Ormuz, de importância estratégica, permanece fechado. Ainda ontem à noite, o CENTCOM confirmou um ataque iraniano a instalações dos EUA no Kuwait. Dados macroeconómicos Nos EUA, serão divulgados os dados do ISM e do PMI do setor industrial. O mercado espera que o índice de preços no produtor suba para 55,3 em maio.

Espera-se que o principal índice ISM da indústria transformadora aumente para 53 pontos. US100 (D1) Fonte: xStation5 O índice tem mantido um forte impulso ascendente desde que rompeu uma mínima local em março. O RSI permanece elevado, o MACD está a normalizar-se, mas a estrutura da EMA continua claramente em alta. A resistência chave é a retração de Fibonacci de 23,6% (~30 485), enquanto o primeiro suporte para os compradores se situa em torno de ~29 730. Se o nível de Fibonacci de 23,6% for quebrado no curto prazo, o próximo alvo para os compradores será a área em torno dos 31 755 pontos. Notícias das empresas Empresas de software : O CEO da Nvidia, Jensen Huang, observou numa das suas declarações que o setor de software não corre tanto risco com a IA como alguns possam pensar. Observam-se fortes ganhos em todo o mercado. Entre as líderes destacam-se a ServiceNow (NOW.US), a Salesforce (CRM.US), a Adobe (ADBE.US), a Workday (WDAY.US) e a Palantir (PLTR.US).

: O CEO da Nvidia, Jensen Huang, observou numa das suas declarações que o setor de software não corre tanto risco com a IA como alguns possam pensar. Observam-se fortes ganhos em todo o mercado. Entre as líderes destacam-se a ServiceNow (NOW.US), a Salesforce (CRM.US), a Adobe (ADBE.US), a Workday (WDAY.US) e a Palantir (PLTR.US). Nvidia (NVDA.US), Qualcomm (QCOM.US) : A Qualcomm registou uma queda de cerca de 7%, a Nvidia subiu pouco menos de 2% e a ARM está a valorizar mais de 13% na sequência das apresentações de novos produtos da Nvidia. Os investidores manifestam preocupações quanto à concorrência em torno da linha de produtos «Snapdragon».

: A Qualcomm registou uma queda de cerca de 7%, a Nvidia subiu pouco menos de 2% e a ARM está a valorizar mais de 13% na sequência das apresentações de novos produtos da Nvidia. Os investidores manifestam preocupações quanto à concorrência em torno da linha de produtos «Snapdragon». Revolution Medicines (RVMD.US) : A empresa registou uma subida de cerca de 10% após a apresentação dos resultados da investigação sobre um novo medicamento para o cancro do pâncreas.

: A empresa registou uma subida de cerca de 10% após a apresentação dos resultados da investigação sobre um novo medicamento para o cancro do pâncreas. Taylor Morrison Home Corp. (TMHC.US) : A empresa de construção registou uma subida de cerca de 20% após a Berkshire Hathaway ter decidido adquirir a empresa por 8,5 mil milhões de dólares.

: A empresa de construção registou uma subida de cerca de 20% após a Berkshire Hathaway ter decidido adquirir a empresa por 8,5 mil milhões de dólares. IBM (IBM.US): As ações registaram uma subida de cerca de 8%. A Bloomberg News atribui a subida a um novo vídeo no qual Donald Trump se terá pronunciado de forma positiva sobre o CEO da empresa.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.