Os resultados do quarto trimestre da BlackRock superaram as expectativas, tendo sido estabelecido um recorde de entradas anuais de 641 mil milhões de dólares, com a continuação do impulso dos mercados privados.

Na quarta-feira, a BlackRock Inc. (BLK.US) divulgou resultados do quarto trimestre de 2024 robustos, com as ações a subirem até 2,7% nas negociações pré-mercado, uma vez que os lucros ajustados ultrapassaram as estimativas dos analistas. A maior gestora de ativos do mundo demonstrou um crescimento robusto em todas as suas plataformas, particularmente em ETFs e mercados privados, embora os ativos sob gestão tenham ficado ligeiramente aquém das expectativas. A surpresa implícita nos resultados foi positiva, com o EPS a superar as estimativas em 4,1%.

A BlackRock apresentou um desempenho excecional no quarto trimestre, com uma força notável nos fluxos de ETF e na expansão do mercado privado, enquanto o seu segmento de serviços tecnológicos mostrou uma dinâmica contínua. A empresa beneficiou de um maior envolvimento dos clientes e de um crescimento significativo dos investimentos alternativos.

Resultados do quarto trimestre de 2024 da BlackRock:

Receita: 5,68 mil milhões de dólares vs 5,59 mil milhões de dólares esperados (+23% A/A).

EPS ajustado: 11,93 vs 11,46 esperado (9,66 YoY).

Ativos sob gestão: 11,55 biliões de dólares vs 11,66 biliões de dólares esperados (+15% YoY).

Fluxos líquidos de entrada: 281,42 mil milhões de dólares vs 198,41 mil milhões de dólares esperados (+194% YoY).

Comissões de base e receitas de empréstimos de títulos: 4,42 mil milhões de dólares vs 4,38 mil milhões de dólares esperados.

Receita de serviços de tecnologia: 428 milhões de dólares vs. 417,5 milhões de dólares esperados.

Margem operacional ajustada: 45,5% vs 44,8% esperado.

Desempenho do segmento:

Entradas de longo prazo: 200,67 mil milhões de dólares (vs 159,93 mil milhões esperados).

Entradas líquidas de ações: 126,57 mil milhões de dólares (vs 73,47 mil milhões de dólares esperados).

Entradas líquidas de rendimento fixo: 23,78 mil milhões de dólares.

Entradas líquidas institucionais: 53,38 mil milhões de dólares.

Entradas líquidas no setor do retalho: 4,65 mil milhões de dólares.

Taxas de desempenho de consultoria de investimento: 451 milhões de dólares (contra 369,5 milhões de dólares previstos).

Desenvolvimentos estratégicos e perspectivas para 2025:

Conclusão da aquisição da Global Infrastructure Partners por 12,5 mil milhões de dólares.

Encerramento pendente das aquisições da HPS Investment Partners (12 mil milhões de dólares) e da Preqin Ltd. (3,1 mil milhões de dólares).

O lançamento do ETF Bitcoin registou um crescimento significativo, com mais de 50 mil milhões de dólares em ativos.

A atividade anual de ETF atraiu 390 mil milhões de dólares em fluxos totais até 2024.

O valor das entradas anuais totais atingiu um novo recorde de 641 mil milhões de dólares em todos os produtos.

O CEO Larry Fink manifestou uma grande confiança na trajetória da empresa, afirmando que “a BlackRock entrará em 2025 com mais crescimento e potencial de crescimento do que nunca. Isto é apenas o início”. A expansão estratégica da empresa para os mercados privados, através de aquisições recentes, coloca-a em posição de competir com líderes do setor, como a Blackstone, a KKR e a Apollo Global Management.

A empresa anunciou várias mudanças de liderança, incluindo a nomeação de Joe DeVico como diretor do negócio de clientes das Américas e a criação de um novo gabinete de parceiros globais para supervisionar as relações com os principais investidores, após a saída de Mark Wiedman, um veterano com 20 anos de experiência na empresa.

A ação ganha 2,7% no pré-mercado para US $ 989. Fonte: xStation