Os semicondutores impulsionam os preços das ações da Tesla e da AMD 🔎

Aumento significativo no preço dos chips da AMD? A AMD planeia aumentar o preço do seu acelerador de IA Instinct MI350 de US$ 15.000 para US$ 25.000 — um aumento de quase 70%. Apesar desse aumento, o chip ainda será mais barato do que o modelo concorrente Blackwell B200 da Nvidia. Esta medida sinaliza uma forte procura pelos chips de IA da AMD e pode se traduzir em resultados trimestrais melhores do que o esperado. Analistas destacam a crescente competitividade da AMD no segmento de hardware de IA, vendo o MI350 como uma alternativa viável às soluções de alto preço da Nvidia. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Em termos de novos investimentos, a AMD espera que os primeiros chips fabricados nos EUA pela TSMC (no Arizona) cheguem até o final do ano. No entanto, a empresa observa que eles serão 5 a 20% mais caros do que os seus equivalentes fabricados em Taiwan. A CEO Lisa Su defendeu os custos mais elevados, enfatizando a importância da resiliência da cadeia de abastecimento — uma lição aprendida durante a pandemia. Ela garantiu que a qualidade dos chips permanecerá inalterada e que a decisão é estratégica, e não motivada por custos. A produção nos EUA dá à AMD maior diversificação geográfica e estabilidade em meio a tensões geopolíticas. Após esta notícia, as ações da AMD subiram 4% hoje. Os analistas esperam que a receita de GPU cresça ano a ano no terceiro trimestre de 2025, apesar da proibição de exportação do modelo MI308X para a China. Questões de licenciamento e prazos de envio para a China no segundo semestre do ano continuam em foco, mas a perspectiva geral permanece otimista. Tesla assina acordo recorde 🎯 Entretanto, a Tesla confirmou um acordo de fornecimento de semicondutores no valor de 16,5 mil milhões de dólares com a Samsung. Elon Musk anunciou que a colaboração envolverá a produção dos chips AI6 de última geração da Tesla nas novas instalações da Samsung no Texas. Estes chips irão equipar o robô humanóide Optimus da Tesla, veículos autónomos e centros de dados de IA. Musk afirmou que irá supervisionar pessoalmente o progresso da produção e enfatizou o envolvimento direto da Tesla na otimização dos processos de fabrico. As ações da Tesla também subiram 4% hoje. Os investidores veem o acordo como um passo estratégico para o desenvolvimento da IA e um sucesso para a Samsung. O acordo é válido até 2033 e, de acordo com Musk, pode acabar por exceder o valor inicial de US$ 16,5 mil milhões.

