Otimismo continua em Wall Street mesmo com a possibilidade de não haver corte pela FED em Dezembro

Principais conclusões Wall Street apresenta sentimentos contraditórios, apesar dos sólidos lucros das grandes empresas de tecnologia

As apostas na redução da taxa de juros pelo Fed em dezembro estão caindo para 50%, contra 90% antes do FOMC

Os índices S&P 500 e Nasdaq 100 voltaram a subir hoje, apoiados pelos fortes lucros da Amazon e da Apple. No entanto, a escala dos ganhos permanece modesta por enquanto, com o US100 a subir apenas 0,06%. As grandes empresas de tecnologia continuam a impulsionar o mercado em geral — e, se começarem a cair, poderão arrastar os principais índices consigo. O PMI regional de Chicago ficou acima das previsões, enquanto os mercados agora dão um preço de cerca de 50% de chance de um corte nas taxas em dezembro, abaixo dos 90% antes da reunião do Fed e das declarações do presidente Powell. Amazon: a sua divisão de nuvem, AWS, registou o crescimento mais rápido em três anos; os mercados apostam numa forte época de Natal para a empresa Apple: espera vendas fortes na época de festas graças ao novo iPhone, mas as vendas na China ficaram aquém das estimativas O Índice Magnificent Seven está a caminho do seu sétimo ganho mensal consecutivo, enquanto o S&P 500 já subiu 40% desde abril — marcando uma das corridas de alta mais rápidas da história do mercado. Sinais comerciais positivos também elevaram o sentimento após Donald Trump anunciar um acordo com a China esta semana sobre o acesso a elementos de terras raras chineses. O Fed está a moderar o otimismo — o banco central sinalizou que não há planos para novos cortes nas taxas, enquanto vários formuladores de políticas se opuseram a uma flexibilização adicional devido a preocupações persistentes com a inflação. Mercado em euforia — as opções do S&P 500 sugerem um potencial de alta limitado à frente (meta: 7.000 pontos, +19% no acumulado do ano). Avaliações em alta – o S&P 500 agora é negociado a 23 vezes os lucros futuros (contra uma média de 20 anos de 16 vezes); o grupo Magnificent Seven é negociado a 31 vezes. O Bank of America expressou uma opinião contrária, sugerindo que o ouro e as ações chinesas poderiam ser as melhores proteções contra um mercado superaquecido. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5 MicroStrategy supera as expectativas do terceiro trimestre com lucro de US$ 2,8 mil milhões e ganhos crescentes com Bitcoin Lucro líquido do terceiro trimestre de 2025: US$ 2,8 mil milhões , um dos melhores trimestres da empresa

, um dos melhores trimestres da empresa Participações em Bitcoin: aumento de US$ 12,9 mil milhões no acumulado do ano , impulsionado pela valorização do BTC

aumento de , impulsionado pela valorização do BTC Total de Bitcoins detidos: 640.808 BTC , tornando a MicroStrategy a maior detentora pública

, tornando a MicroStrategy a maior detentora pública Rendimento do Bitcoin em 2025: ao nível de 26% Estratégia de Bitcoin compensa significativamente A estratégia ousada da MicroStrategy em relação ao Bitcoin continua a superar as expectativas. Os resultados do terceiro trimestre da empresa foram impulsionados por ganhos não realizados significativos das suas participações em BTC, que valorizaram quase 13 mil milhões de dólares até agora este ano. A sua acumulação agressiva de mais de 640.000 BTC posicionou a MicroStrategy como a face corporativa do investimento em Bitcoin. Um rendimento de 26% sobre essas participações destaca a capacidade da empresa de transformar uma estratégia de alto risco em retornos tangíveis — um feito raro nas finanças corporativas. Enquanto os ativos tradicionais oferecem rendimentos modestos, a abordagem da MicroStrategy ressalta como a exposição estratégica à criptomoeda pode remodelar a gestão de tesouraria na era digital. A acumulação contínua de Bitcoin pela empresa reforça a sua reputação como uma crente de longo prazo em ativos digitais — e envia um sinal otimista para o mercado de criptomoedas em geral. Os investidores veem a rentabilidade da MicroStrategy como prova de que o Bitcoin pode funcionar como um ativo de reserva de tesouraria legítimo. Com uma posição tão massiva, a empresa agora detém influência significativa sobre a dinâmica de oferta e o sentimento do mercado do Bitcoin. À medida que 2025 avança, a atenção se concentrará em saber se a MicroStrategy continuará a expandir as suas reservas de BTC ou decidirá garantir alguns dos seus ganhos históricos. As ações da MSTR se recuperam hoje de mínimos de vários meses. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.