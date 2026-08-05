Os preços do ouro registaram uma forte recuperação, atingindo o seu nível mais elevado desde o início de julho, à medida que a desvalorização do dólar norte-americano e a descida das taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro impulsionaram a procura pelo metal precioso. Os investidores estão cada vez mais atentos às perspetivas de política monetária da Reserva Federal, ao mesmo tempo que acompanham os desenvolvimentos geopolíticos no Médio Oriente, que continuam a moldar as expectativas de inflação e o sentimento geral de risco no mercado. Nesta fase, o ouro está a ser impulsionado principalmente por alterações nas taxas de juro reais e pelas expectativas em relação à política da Reserva Federal, com as notícias geopolíticas a desempenharem um papel secundário. Na sequência da última reunião da Reserva Federal, os mercados reduziram algumas das suas expectativas quanto a novos aumentos das taxas de juro este ano, enquanto os sinais de uma gradual distensão diplomática entre os Estados Unidos e o Irão proporcionaram um apoio adicional a curto prazo ao ouro.

A desvalorização do dólar e a descida das taxas de rendibilidade das obrigações voltam a apoiar o ouro

O principal catalisador por trás da mais recente recuperação tem sido a combinação de um dólar americano mais fraco e de taxas de rendibilidade mais baixas nas obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos. Historicamente, este ambiente tem sido altamente favorável ao ouro, uma vez que a descida das taxas de rendibilidade reduz o custo de oportunidade de deter um ativo que não rende juros, enquanto um dólar mais fraco torna o ouro mais atrativo para os investidores que utilizam outras moedas.

Um apoio adicional provém do otimismo crescente quanto à melhoria das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Irão. As expectativas de que as tensões geopolíticas possam abrandar reduziram as preocupações quanto a novas pressões inflacionistas decorrentes dos mercados energéticos. Consequentemente, as taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro diminuíram, criando um cenário mais favorável à subida dos preços do ouro.

Numa perspetiva macroeconómica, os investidores já não se concentram exclusivamente nos próprios desenvolvimentos geopolíticos, mas sim na forma como estes influenciam a inflação, as expectativas em matéria de política monetária e a valorização da dívida pública dos EUA. Estes três fatores têm-se mantido como os principais motores dos preços do ouro há meses e continuam a ditar a direção do mercado.

Os dados do mercado de trabalho dos EUA e a Reserva Federal continuam a ser os principais catalisadores

O próximo grande teste para o ouro virá dos dados divulgados sobre o mercado de trabalho dos EUA, em particular o relatório de emprego da ADP e, mais importante ainda, os dados das Folhas de Pagamento Não Agrícolas (NFP) de sexta-feira. Quaisquer sinais de arrefecimento do mercado de trabalho poderão reduzir ainda mais as expectativas de um aperto monetário adicional por parte da Reserva Federal, o que normalmente apoia o ouro através de uma nova descida das taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro.

Ao mesmo tempo, muitos economistas continuam a acreditar que a Reserva Federal poderá ainda ter de manter uma política monetária restritiva, a fim de fazer regressar a inflação à sua meta de 2%. Nesse cenário, as taxas de juro reais poderão voltar a subir, limitando o potencial de valorização do ouro e desencadeando potencialmente uma correção abaixo dos níveis psicológicos-chave atualmente acompanhados pelos investidores.

Outros metais preciosos também estão a demonstrar uma renovada força. A prata continua a sua forte dinâmica de subida, enquanto a platina e o paládio subiram para os seus níveis mais elevados desde junho, sugerindo que a melhoria do sentimento se estende muito para além do ouro. Os investidores parecem estar a reconstruir a sua exposição a ativos tangíveis como parte da diversificação das carteiras, num contexto de incerteza monetária e geopolítica persistente.

Gráfico do OURO (período de tempo D1)

O ouro aproxima-se de um teste à sua média móvel exponencial de 50 dias (EMA50, linha laranja) perto de 4 230 dólares por onça. Um movimento sustentado acima deste nível sinalizaria uma melhoria do impulso a curto prazo e marcaria a primeira quebra acima da EMA50 desde março. Durante a primavera, esta média móvel atuou repetidamente como um teto para tentativas anteriores de recuperação, tornando-a um importante nível de resistência técnica. No lado negativo, a área de 4 000–4 050 dólares por onça continua a ser a principal zona de suporte, onde os compradores têm vindo a regressar consistentemente ao mercado nos últimos meses.