O Nasdaq 100 registou uma forte recuperação após ter entrado em território de correção no final de julho. O índice, com forte peso no setor tecnológico, caiu do seu máximo histórico de 30 740 pontos, atingido a 2 de junho, para 27 257 a 29 de julho, antes de recuperar para quase 30 000 a 5 de agosto. A recuperação seguiu-se a uma queda de 11,3% em relação ao máximo histórico, o que ajudou a aliviar as valorizações exageradas e a reduzir parte do posicionamento excessivo que se tinha acumulado nas ações de IA e de semicondutores.

Queda do Nasdaq 100

Resultados trimestrais muito bons e perspetivas revistas em alta por parte de empresas como a Palantir, a Amazon e os principais prestadores de serviços na nuvem tranquilizaram os investidores quanto ao facto de que as despesas relacionadas com a IA continuam a traduzir-se em receitas mais elevadas, numa procura mais forte por serviços na nuvem e na expansão contínua dos centros de dados. As perspetivas positivas da Palantir, a par da melhoria da procura impulsionada por projetos de centros de dados, também contribuíram para alargar a recuperação para além das tradicionais empresas de semicondutores. Os resultados financeiros relacionados com a IA e as orientações empresariais revistas em alta têm estado entre os principais motores por trás da recente recuperação no setor tecnológico.

Concentração no setor da tecnologia e dos semicondutores

As empresas do setor da tecnologia representam aproximadamente 58,3% da capitalização bolsista total do Nasdaq 100, o que destaca a forte sensibilidade do índice às alterações nas expectativas em torno da economia digital e da inteligência artificial. Só as empresas do setor dos semicondutores representam cerca de 30,2% da capitalização bolsista total do índice.

A ponderação dos semicondutores subiu para quase 34% em junho, antes de cair para menos de 29% durante a correção de julho. Por um lado, esta modesta redução da concentração pode ser vista como um sinal positivo de diversificação. Por outro lado, a ponderação ainda elevada do setor sublinha o quanto todo o índice depende das ações do setor dos semicondutores. Esta concentração ajuda a explicar a dinâmica dos preços do Nasdaq 100: a melhoria das expectativas em relação às infraestruturas de IA pode impulsionar rapidamente o índice, enquanto uma procura decepcionante de semicondutores ou retornos mais fracos do investimento em IA poderiam desencadear uma queda igualmente acentuada.

Ofertas de emprego relacionadas com a IA no mercado de trabalho dos EUA

A forte procura por inteligência artificial é também evidente para além dos mercados financeiros. Os postos de trabalho relacionados com a IA representaram aproximadamente 5,9% do total das ofertas de emprego nos EUA em junho de 2026, um aumento em relação aos 4,4% registados no início do ano, aos 2,7% em janeiro de 2025 e aos cerca de 1,9% no início de 2020.

Esta tendência sugere que as empresas estão a ultrapassar a fase experimental da adoção da IA e a contratar cada vez mais colaboradores para desenvolver, implementar e manter produtos e processos empresariais baseados em IA.

Amplitude do mercado do Nasdaq 100

A 4 de agosto, aproximadamente 69% dos constituintes do Nasdaq 100 estavam a ser negociados acima das suas médias móveis de 200 dias, o que representa um aumento em relação aos 58% registados no recente mínimo do mercado. Ao mesmo tempo, a percentagem de ações a serem negociadas acima das suas médias móveis de 50 dias aumentou de 39%, a 23 de julho, para 58%.

Esta melhoria sugere que a recuperação não está a ser impulsionada exclusivamente por um punhado de empresas tecnológicas de mega-capitalização. Uma parte mais ampla do índice está a participar na recuperação, aumentando a sua sustentabilidade. No entanto, 42% dos constituintes do índice continuam abaixo das suas médias móveis de 50 dias, indicando que, embora as condições de mercado a curto prazo tenham melhorado, a tendência ascendente ainda não se tornou totalmente generalizada.

A época de divulgação dos resultados do segundo trimestre tem-se revelado excecionalmente forte até ao momento, mas as expectativas dos investidores continuam a ser extremamente elevadas. As empresas podem apresentar um crescimento robusto e, mesmo assim, ver o preço das suas ações descer se as suas previsões, margens de lucro ou rendibilidade dos investimentos relacionados com a IA não conseguirem superar as expectativas do mercado, que já são otimistas.