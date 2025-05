Ouro cai 1,3% antes do relatório ADP🔔🔎

O metal precioso está a testar o suporte técnico antes do relatório do mercado de trabalho dos EUA📈

O relatório de emprego da ADP será divulgado hoje às 13h15 BST. O consenso do mercado aponta para uma ligeira queda no emprego no setor privado em abril, para 115.000, em comparação com 155.000 no mês passado.

Os dados do mês passado revelaram-se sólidos, conforme confirmado pela economista-chefe da ADP, Nela Richardson. Os números positivos de março atenuaram as preocupações com uma desaceleração económica nos EUA, apesar das incertezas relacionadas com as tarifas. Em contrapartida, os dados mais fracos de fevereiro (77 000 revistos para 84 000) continuam em certa contradição com os dados de março, refletindo o impacto da política comercial caótica de Trump sobre a estabilidade do emprego no setor privado.

Nas atuais condições macroeconómicas, os dados do mercado de trabalho ficaram um pouco em segundo plano, com os mercados de capitais a reagirem mais às decisões de restrição comercial e a quaisquer sucessos nas negociações. No entanto, os dados do mercado de trabalho continuam a merecer atenção, e quaisquer desvios em relação a valores estáveis poderão voltar a atrair a atenção dos investidores.

Ouro (D1)

O ouro está em queda de 1,3% na sessão de hoje e está a ser negociado nos limites inferiores da zona de consolidação, o que tem mantido o preço do metal numa tendência descendente estável. Uma quebra abaixo desta zona poderia, teoricamente, levar à absorção da procura ativada nos últimos dias nesta área e empurrar os preços do ouro para baixo, em direção à MME de 50 dias. No entanto, se esta zona se mantiver, aumentam as hipóteses de uma potencial recuperação em direção aos máximos históricos.

Fonte: xStation