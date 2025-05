🟡Ouro cai mais de 1% antes da decisão da Fed

A decisão de hoje da Fed é amplamente antecipada, com as taxas de juros previstas para permanecer inalteradas O mercado está a prever uma probabilidade de apenas um dígito percentual de um corte nas taxas pela Fed na reunião de hoje. Apesar dos repetidos apelos para flexibilização por parte de Donald Trump, que chegou a sugerir a possibilidade de buscar motivos para destituir o presidente Powell, é provável que o banco central continue resistente à pressão do governo. A Fed enfrenta atualmente um dilema complexo: por um lado, as tarifas impostas pelos EUA já estão a gerar pressões inflacionárias, ao mesmo tempo que representam uma ameaça para o mercado de trabalho em caso de desaceleração económica. Por outro lado, os dados do mercado de trabalho continuam robustos e, embora a inflação tenha moderado, vários indicadores sugerem uma potencial recuperação. Consequentemente, surge a questão de saber se se avizinha um período prolongado de taxas de juro inalteradas. Ventos inflacionários à vista Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Os dados relativos à inflação em março nos Estados Unidos registaram uma queda significativa, atingindo 2,4% em termos homólogos, igualando o nível mais baixo desde setembro de 2024 e o valor mais fraco desde fevereiro de 2021. Esta moderação deve-se, em grande parte, à queda dos preços dos combustíveis, sem a qual provavelmente não se teria observado uma desaceleração tão acentuada. Embora a reunião atual não inclua projeções atualizadas, considerando o impacto das tarifas e um claro ressurgimento dos subíndices de preços nas pesquisas regionais e nos índices ISM, é razoável antecipar que a inflação voltará a ser uma questão importante nos EUA. É precisamente por isso que o Fed deve aguardar o impacto tangível das tarifas nos níveis de preços. A Bloomberg sugere que a previsão para a inflação do PCE subjacente poderá ser revista em alta para 3,5% para este ano durante a reunião de junho, um aumento significativo em relação aos 2,8% projetados em março. Simultaneamente, espera-se uma revisão em baixa substancial de 0,8 pontos percentuais para as previsões de crescimento do PIB, reduzindo-o para apenas 0,9%. Isto, por sua vez, poderá implicar um ajuste acentuado em alta para as projeções da taxa de desemprego. Assim, a Fed enfrenta uma situação desafiante: por um lado, o aumento da inflação, que exige taxas de juro estáveis ou mesmo mais elevadas, e, por outro, a necessidade de reduzir as taxas para mitigar um potencial aumento do desemprego. Os índices regionais subiram nos últimos meses, apontando novamente para um problema inflacionário crescente. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O caminho a seguir para as taxas As projeções do próprio Federal Reserve indicam dois cortes nas taxas de juros este ano, embora essa avaliação seja de março. Em contrapartida, o mercado está atualmente a prever até três reduções nas taxas este ano, com a expectativa inicial apontando para julho como um momento potencial para o primeiro corte. No entanto, como destaca a Bloomberg, com base nas previsões atuais de crescimento da inflação e aplicando a regra de Taylor para as taxas de juros, o Fed deve manter as taxas atuais pelo resto do ano e, potencialmente, até considerar um aumento se os dados da inflação superarem as expectativas. É claro que esse não é o cenário base nem para o mercado nem para os próprios formuladores de políticas do Fed. O mercado continua a antecipar três cortes nas taxas de juros este ano, apesar dos riscos significativos de aumento da inflação no final do ano. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Reação do mercado em destaque O ouro é tradicionalmente visto como um ativo seguro e, consequentemente, tem registado uma valorização significativa em meio à incerteza prevalecente. Ontem, o ouro atingiu um preço de fechamento recorde, de US$ 3.430 por onça. Embora o metal precioso tenha aberto em alta hoje, atualmente está a registar perdas devido a possíveis discussões entre os EUA e a China sobre a flexibilização das tarifas. Embora a decisão do Fed de manter as taxas de juro seja normalmente vista como negativa para o ouro, o ativo ganhou terreno durante os períodos de taxas elevadas recentemente. Portanto, pode-se antecipar que o risco de inflação elevada possa levar os investidores a optar por ativos que não o dólar americano. Consequentemente, pode-se esperar uma maior volatilidade nos preços do ouro após o anúncio da Fed hoje. Uma postura neutra do banco central pode ser favorável ao ouro, enquanto uma indicação clara de que os cortes nas taxas estão fora de questão este ano, ou que aumentos são até mesmo possíveis, pode desencadear uma retração significativa e um novo teste do nível de US$ 3.300 por onça. Atualmente, o suporte principal para o ouro está em torno de US$ 3.250 por onça, coincidindo com a média móvel de 25 períodos e a maior correção dentro da tendência de alta de vários meses. Fonte: xStation5

