⏬Ouro derrete 5%

Principais conclusões A subida dinâmica do ouro foi impulsionada por preocupações com a inflação, flexibilização monetária e incerteza geopolítica.

A correção atual de mais de 5% é a maior queda em um único dia desde 2020.

Nas últimas semanas, o preço do ouro tem subido constantemente, estabelecendo novos recordes e atraindo cada vez mais a atenção de investidores em todo o mundo. O aumento do preço foi impulsionado por uma série de fatores fundamentais, principalmente preocupações com o aumento da inflação, expectativas de mais flexibilização monetária por parte dos principais bancos centrais e crescente incerteza geopolítica. Como resultado, o ouro fortaleceu a sua posição como um dos principais ativos de refúgio. Hoje, o ouro está a perder mais de 5%, marcando a correção mais acentuada no preço do metal desde agosto de 2020. Essa queda rápida é resultado da realização de lucros pelos investidores, bem como das mudanças nas condições fundamentais e técnicas que influenciam o sentimento do mercado no curto prazo. O que está por trás da correção no mercado do ouro? Realização de lucros após rápidos ganhos de preço Nas últimas semanas, o preço do ouro subiu significativamente, criando uma oportunidade favorável para os investidores realizarem lucros. O aumento do preço foi impulsionado principalmente por preocupações crescentes com a inflação, a política monetária e as tensões geopolíticas. Depois de atingir máximos históricos, alguns participantes do mercado decidiram vender as suas posições, o que exerceu pressão descendente sobre o valor do ouro. Fortalecimento do dólar americano O índice do dólar americano subiu aproximadamente 0,4%, tornando o ouro mais caro para os investidores que utilizam outras moedas. Um dólar mais forte reduz o apelo do ouro como um ativo de investimento, contribuindo para a pressão descendente sobre os preços. Acalmar das tensões comerciais entre os EUA e a China A reunião anunciada entre os líderes dos EUA e da China aumentou as expectativas de um possível acalmamento das disputas comerciais. A perspectiva de um acordo comercial reduz a procura pelo ouro como um investimento seguro. Fim da época de compras na Índia A época de compras de ouro na Índia, o segundo maior consumidor mundial do metal, terminou recentemente. Como resultado, a procura no mercado indiano enfraqueceu, o que contribuiu para reduzir a pressão ascendente sobre os preços do ouro. Situação técnica Fonte: xStation5 Nas últimas semanas, assistiu-se a uma forte subida dos preços do ouro, que atingiram recentemente um nível recorde de cerca de 4381 dólares por onça. Atualmente, está em curso uma correção acentuada, com o preço a cair mais de 5%, marcando a maior queda num único dia desde agosto de 2020. Os principais níveis de suporte situam-se em cerca de 4100 dólares, seguidos de 4050 dólares e da marca psicológica dos 4000 dólares. A quebra destes níveis poderá sinalizar mais quedas.

