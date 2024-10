🟡Ouro desvaloriza 0.32% ahead of ADP

Investidores aguardam pelo relatório do ADP Os investidores vão estar atentos aos dados referentes aos dados sobre a variação no sector privado americano que serão publicados às 13:15. O relatório do ADP ajudará também a gerir as expectativas sobre as expectativas em torno do NFP. Expectativas do mercado: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O consenso da Bloomberg apontam para um aumento de 125.000 (mediana) e 121.000 na perspetiva média no número de empregos

As previsões mais otimistas chegam a apontar para um aumento no número de novos empregos criados na ordem dos 130.000

A sazonalidade dá sinais de melhoria em comparação com os dados anteriores. A Bloomberg Economics aponta para conclusões semelhantes, o que deve estar relacionado com o modelo de ajustamento relativo ao número de nascimentos e mortes

O relatório JOLTS de ontem mostrou um estado muito melhor do mercado de trabalho, embora a tendência em relação ao número de novos empregos continue a ser descendente

O número médio de pedidos de subsídio de desemprego caiu para 224.000 nas últimas semanas, indicando uma situação decididamente melhor do que em julho e agosto

O sub-índice de emprego do índice ISM para a indústria caiu significativamente para 43,9 pontos de 46 pontos, com uma expetativa de 47 pontos



  Antes do NFP, ainda serão publicados os pedidos de subsídios de desemprego e amanhã e o sub-índice de emprego ISM do sector dos serviços. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O relatório JOLTS mostrou uma melhoria, embora a tendência permaneça inalterada. Será que o relatório ADP também vai confirmar esta melhoria? O Fed está focado no mercado de trabalho O dólar americano começou a valorizar desde o início desta semana, o que também condicionou o comportamento do ouro na segunda-feira. Isto aconteceu após a declaração de Powell, que indicou que a Fed não precisa de se apressar com os cortes e os investidores não devem esperar outro grande corte. Por outro lado, Bostic, do Fed de Atlanta, indicou que resultados do NFP abaixo de 100.000 poderia levar a novas medidas da Reserva Federal.  Qual será a reação do mercado? O ouro está a recuar ligeiramente antes da publicação dos dados de hoje. No caso dos resultados do ADP saírem abaixo dos 100.000 pode desencadear novas expectativas para mais cortes dos juros, o que poderia impulsionar novamente as preços do ouro Por outro lado, se o ADP estiver mais perto de 130.000, então poderá haver um teste em direção à marca dos 2.630 não pode ser descartada.Â



Fonte: xStation5

