Ouro e a Bitcoin registam quedas, à medida que o dólar americano recupera 📌

Os dados do mercado de trabalho norte-americano (NFP) levaram hoje os investidores a voltarem a apostar no dólar, impulsionando as taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro e exercendo pressão técnica sobre ativos que são tradicionalmente considerados como estando em correlação negativa com a força da moeda norte-americana, incluindo a Bitcoin e o ouro. O Bitcoin caiu abaixo dos 62 000 dólares e encontra-se agora cerca de 55% abaixo dos seus máximos recentes, enquanto o ouro está a perder cerca de 1,5% e caiu abaixo da sua média móvel exponencial de 200 dias no gráfico diário — um nível de suporte fundamental para o impulso a longo prazo. Análise Técnica: Ouro (D1) Um fecho diário abaixo da EMA200 (linha vermelha) poderá sinalizar o risco de uma descida mais acentuada em direção à zona dos 4.100 dólares, correspondente aos mínimos locais observados em fevereiro. Tal movimento implicaria uma correção de cerca de 30% em relação ao máximo histórico do ouro. Uma quebra em baixa da atual formação triangular poderia desencadear outro impulso de baixa, com o primeiro grande suporte localizado perto da anterior mínima de pânico. Por outro lado, uma recuperação em direção à faixa dos 4.500–4.600 dólares aumentaria a probabilidade de uma consolidação contínua e poderia preparar o terreno para uma quebra em alta, com a primeira grande zona de resistência localizada em torno dos 4.750–4.800 dólares. Fonte: xStation5 Análise Técnica: Bitcoin (D1) Ao analisar a maior criptomoeda do mundo, é evidente que o pânico no mercado se intensificou. O Bitcoin está atualmente a ser negociado perto dos 62 000 dólares, o seu nível mais baixo desde 5 de fevereiro de 2026. O indicador RSI situa-se em 17,4, sinalizando condições de sobrevenda extrema, depois de o preço ter sido mais uma vez rejeitado na sequência de um movimento recente em direção a território de sobrecompra, perto do nível 70. A comparação do ciclo atual com o mercado em baixa de 2021–2022 revela semelhanças notáveis, particularmente o que poderia ser descrito como uma «terceira fase» de vendas em pânico. Durante a terceira grande onda de queda em 2022, o Bitcoin desceu para cerca de 22 000 dólares antes de, finalmente, atingir um mínimo final próximo dos 15 000 dólares em novembro. Se a queda atual seguir um padrão semelhante e se prolongar por mais 30% a partir dos níveis atuais, isso implicaria uma meta potencial de baixa perto dos 43 000 dólares. Ao mesmo tempo, o nível dos 60 000 dólares continua a ser uma zona de suporte crucial para os otimistas. Uma quebra abaixo desse limiar poderia desencadear uma nova onda de liquidações de posições longas e acelerar ainda mais a dinâmica de baixa. Fonte: xStation5

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