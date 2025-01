OURO ganha 0,8%, impulsionado pelo fraco PMI chinês e pela queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA📈

O índice do dólar americano (USDIDX) ganha mais de 0,3% hoje, mas os rendimentos do tesouro dos EUA a 10 anos caem para 4,53%, ou seja, mais de 4 pontos base, combinados com dados dececionantes da China, trazendo um impulso contínuo de alta nos preços do ouro para o novo ano. Os investidores estão a calcular o risco de um abrandamento na China, a postura cada vez mais dovish do Banco Central Europeu, bem como potenciais alterações nas perspectivas das futuras taxas de juro da Reserva Federal dos EUA, no contexto da ascensão de Trump ao poder, o que, apesar das “perspetivas de base pró-dólar”, pode, em última análise, revelar-se um catalisador positivo para os preços do ouro. O crescimento do ouro (GOLD) ascende hoje a 0,8%, enquanto na última sessão de 2024 os preços do metal subiram mais de 0,5%.

Esta situação é influenciada de forma significativa pelos riscos políticos e económicos, especialmente na China e na Europa, onde a economia está a abrandar seriamente. É provável que esta situação se traduza numa posição “dovish” dos bancos BCE e PBoC em 2025.

Os dados do PMI da indústria transformadora da China, publicados esta noite, para dezembro, indicaram 50,5, uma leitura muito abaixo dos 51,7 esperados e dos 51,5 em novembro. Para os mercados, isto significa que o Banco Popular da China será provavelmente forçado a tomar medidas mais radicais para apoiar a economia em 2025, se quiser despertar o consumo.

Por outro lado, é evidente uma certa tendência para a “desdolarização”, com os bancos centrais a procurarem um ativo para armazenar valor face a um abrandamento ou a uma inflação elevada.

Assim, é provável que 2025 traga poucos cortes nas taxas nos EUA (mas os mercados estão a contar com a sua quase certeza), enquanto a Europa e a China podem afrouxar as políticas de forma ainda mais decisiva. As elevadas compras de longa data dos bancos centrais e os riscos geopolíticos crescentes estão a impulsionar os preços do ouro, que ganharam 27% por ano em 2024. Uma repetição desta dinâmica, em 2025, conduziria os preços do ouro para cerca de 3 000 dólares por onça.

As tarifas e as políticas protecionistas propostas por Trump serão provavelmente inflacionistas e poderão desencadear guerras comerciais. Consequentemente, apesar do impacto no aumento dos rendimentos, o ouro pode continuar a ser importante e manter a sua dinâmica ascendente, considerando-se o chamado "porto seguro". As atuais taxas de juro elevadas nos EUA continuam a reduzir a procura de ouro, mas o metal está a ter um desempenho muito bom. GOLD (H1) Olhando para o intervalo diário, a principal resistência do OURO é vista em torno de $2680 - $2710 por onça (reações de preços anteriores, retração de Fibonacci), a menor linha de resistência na tendência de baixa de curto prazo. Ultrapassar este nível poderia abrir o caminho para o ouro para novos máximos históricos.

Fonte: xStation5

