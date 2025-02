📈OURO ganha 1%

⚡OURO sobe, impulsionado pelos receios da guerra comercial e pelo enfraquecimento do dólar americano O OURO subiu 1% hoje para US $ 2.830 por onça, impulsionado pela fraqueza do dólar americano, que está sob pressão depois que Donald Trump adiou a implementação de tarifas sobre o Canadá e o México e continua as negociações com a China. A reunião Trump-Xi inicialmente prevista para hoje foi provisoriamente adiada, o que os mercados podem interpretar como uma esperança prolongada de um acordo comercial entre os EUA e a China, o que pode enfraquecer ainda mais o dólar americano. Continua a ser incerto se os EUA manterão as tarifas de 10% sobre a China, mas a maior procura de ouro pode ser atribuída às compras dos bancos centrais e ao aumento dos investimentos de refúgio, potencialmente protegendo o mercado de desenvolvimentos inesperados em meio às tensões comerciais globais. Os investidores estão a mudar o seu foco para ativos de refúgio, incluindo ouro e prata, com este último já a subir mais de 2,2% hoje. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Rendimentos das Obrigações e Índice do Dólar Os rendimentos do Tesouro dos EUA a 2 e 10 anos caíram 4 pontos base para 4,21% e quase 1,5 pontos base para 4,53%, respetivamente.

O índice do dólar americano (USDIDX) perde 0,3%, caindo abaixo de 108.

Os dados de vagas de emprego JOLTS e pedidos de fábrica dos EUA vieram mais fracos do que o esperado : Pedidos de Fábrica m / m: -0.9% (Previsão: -0.8%, Anterior: -0.4%) Abertura de vagas de emprego nos EUA (JOLTS, dezembro de 2024): 7,6 milhões (Previsão: 8,01 milhões, Anterior: 8,098 milhões)

: Os dados macroeconómicos mais fracos dos EUA, o aumento da procura de cobertura em meio ao impacto incerto da guerra comercial de curto e longo prazo nas economias e um dólar americano mais fraco, que também perdeu força no início da presidência anterior de Trump, estão a levar os investidores ao ouro. OURO (D1) O ouro continua a sua forte tendência de alta, em curso desde outubro de 2023, como indicado pelas médias móveis exponenciais (EMAs). As principais zonas de suporte permanecem em US $ 2.700, onde a EMA de 50 dias (curva azul no gráfico) está atualmente posicionada. Fonte: xStation5 Os dois impulsos ascendentes anteriores começaram quando a ação do preço formou dois mínimos locais, com o segundo sendo mais alto que o anterior. Uma configuração semelhante foi observada no quarto trimestre de 2024, quando a faixa de US $ 2.550 a US $ 2.600 atuou como forte suporte dentro da tendência de alta. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.