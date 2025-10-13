Ouro rompe novos máximos 📈

Principais conclusões O ouro está a subir de forma dinâmica, atingindo novos máximos históricos acima de US$ 4.078 por onça e aumentando mais de 1,7% hoje, mesmo após uma breve recuperação nos índices de ações após declarações tranquilizadoras de Trump.

A procura persistente por ouro decorre da incerteza contínua em relação a uma resolução duradoura para a disputa comercial entre os EUA e a China, das crescentes expectativas de cortes nas taxas de juro e dos fluxos contínuos para os ETFs de ouro.

As ações de Trump e Pequim estão a aumentar os riscos globais, e o ouro continua a servir como um importante porto seguro, mesmo quando há sinais passageiros de estabilização no mercado bolsista.

O ouro continua a sua rápida subida, ganhando mais de 1,7% hoje, mesmo após o presidente Trump ter suavizado ligeiramente a sua retórica sobre uma possível escalada de tarifa com a China, expressando esperança num acordo comercial na plataforma Truth. Apesar de uma forte recuperação nos índices futuros de Wall Street após a maior liquidação desde abril, o ouro continua a estabelecer novos recordes de preço – hoje, a onça ultrapassou os 4.078 dólares. Os investidores continuam cautelosos, tratando o ouro como uma proteção importante em tempos de incerteza e turbulência económica e política global, e mesmo uma calma temporária no mercado bolsista não enfraquece a procura pelo metal. Tal impulso pode ser impulsionado pelas crescentes expectativas de novos cortes nas taxas de juro nos EUA e pelos fluxos contínuos para ETFs focados em ouro e bancos centrais. O anúncio de Trump de possíveis tarifas de 100% sobre produtos chineses e restrições à exportação de softwares importantes aumentaram a ansiedade do mercado. Isso é confirmado ainda mais pelas restrições cada vez mais intensas da China à exportação de metais de terras raras, elevando os riscos para as cadeias de abastecimento globais. Os indíces vão recuperando, enquanto o ouro mantém sua alta como porto seguro. A situação demonstra que o mercado continua sem se convencer de uma desaceleração duradoura — portanto, o ouro continua a beneficiar da incerteza global. O OURO está a prolongar a sua sequência ascendente mais dinâmica desde fevereiro e março de 2024, considerando o indicador RSI de 14 dias. Do ponto de vista técnico, o OURO permanece claramente acima da sua EMA de 50 dias, destacando ainda mais a impressionante dinâmica dos ganhos recentes. No entanto, vale a pena notar que esta condição persiste há muito tempo, apontando teoricamente para a possibilidade de correções descendentes. No gráfico, uma área de suporte importante pode estar em US$ 3.970 por onça, que marcou uma baixa local em 10 de outubro. Uma quebra abaixo dessa zona poderia, teoricamente, abrir caminho para quedas mais profundas em direção à EMA de 50 dias. Por outro lado, a incerteza persistente em torno do comércio/paralisação do governo dos EUA e a tendência dinâmica do ouro podem continuar a apoiar a pressão de compra prolongada no OURO. Fonte: xStation

