🟡 Ouro sobe 1,6%

A descida da classificação de crédito dos EUA impulsiona os ativos de refúgio 📈 O ouro recupera 1,6%, testando a resistência em torno dos 3.250 USD, à medida que os investidores reagem a uma nova onda de sentimento de “venda dos EUA”. Após uma semana de ganhos ininterruptos nas ações dos EUA, o apetite pelo risco diminuiu quando a Moody's reduziu a classificação de crédito soberano dos Estados Unidos de AAA para AA.  Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app  Pontos principais da avaliação da Moody's A dívida em relação ao PIB continua a aumentar: O rácio dos EUA tem aumentado há mais de uma década e já excede o de economias comparáveis (98% em 2024). Apesar dos planos de corte orçamental anunciados pela administração Trump, a Moody's prevê que o rácio atingirá 135% antes de 2035.

O rácio dos EUA tem aumentado há mais de uma década e já excede o de economias comparáveis (98% em 2024). Apesar dos planos de corte orçamental anunciados pela administração Trump, a Moody's prevê que o rácio atingirá 135% antes de 2035. Os custos do serviço da dívida estão a aumentar: O aumento dos rendimentos — impulsionado pela turbulência na política comercial e pelos receios de estagflação — está a tornar os pagamentos de juros um fardo cada vez maior. Em 2024, os juros consumiram 18% da receita federal, o dobro da participação em 2021.   O ouro também valoriza indiretamente da desaceleração do mercado acionista norte-americano, que abriu em baixa na segunda-feira, com os investidores mais cautelosos. Estimativas do Budget Lab da Universidade de Yale sugerem que, mesmo após a recente flexibilização das tarifas entre os EUA e a China, 40% dos efeitos negativos das tarifas em vigor antes de 12 de maio ainda serão sentidos na economia norte-americana.  OURO (D1, H1) Gráfico diário: A queda parou na média móvel exponencial de 50 dias (EMA50, laranja) perto de 3.200 USD/oz.

  Gráfico horário: O MACD e o RSI indicam agora uma tendência favorável aos compradores. Uma resistência importante poderá surgir em 3.270 USD/oz — a área da EMA200 e da retração de Fibonacci de 38,2%, que também coincide com um forte agrupamento de preços anterior.

