O enfraquecimento do dólar norte-americano está a impulsionar uma nova recuperação dos preços do ouro, com o metal precioso a subir para níveis que não se registavam desde 5 de junho, perto dos 4 550 dólares por onça. Curiosamente, o dólar está a enfraquecer e as taxas de rendibilidade das obrigações estão a descer, mesmo com o petróleo Brent (OIL) a manter os seus ganhos, sendo negociado em torno dos 91,5 dólares por barril.

Fonte: xStation5

Posicionamento no mercado do ouro: os especuladores mantêm uma exposição longa

Os dados do «Commitment of Traders» de 11 de agosto mostram claramente que os fundos da categoria «Managed Money» continuam fortemente posicionados no lado longo do mercado do ouro. As suas posições longas situam-se nos 148,6 mil contratos, enquanto as posições curtas ascendem a apenas 11,0 mil, resultando numa posição longa líquida de cerca de 137,7 mil contratos. Trata-se, claramente, de um posicionamento unilateral. Os fundos continuam a partir do princípio de que a tendência ascendente prevalecente ainda não se esgotou.

Vale a pena analisar não só o nível absoluto do posicionamento, mas também a variação semanal. A categoria «Managed Money» aumentou as posições compradas em 8,8 mil contratos, enquanto as posições vendidas aumentaram apenas 1,9 mil. Consequentemente, a posição líquida aumentou em quase 6,9 mil contratos. O capital especulativo não está, portanto, a reduzir a exposição após os recentes ganhos, mas continua a reforçar posições no mesmo lado do mercado.

A dimensão deste desequilíbrio é também claramente visível na estrutura do interesse em aberto. As posições longas dos fundos de investimento representam 37,1% do interesse em aberto total, enquanto as posições curtas representam apenas 2,7%. Isto aponta para uma convicção muito forte por parte dos fundos quanto à direção do mercado. Ao mesmo tempo, quanto mais unilateral se torna o posicionamento, mais relevante se torna o risco de uma liquidação brusca das posições caso o impulso se deteriore.

Os operadores comerciais estão a utilizar os preços elevados de forma mais ativa para fins de cobertura

Do outro lado do mercado encontram-se os operadores comerciais, em particular a categoria de Produtores/Comerciantes/Transformadores/Utilizadores. Os produtores e as entidades ligadas ao mercado físico do ouro detêm 15,7 mil contratos de compra e 43,7 mil de venda, o que resulta numa posição líquida de venda de cerca de 27,9 mil contratos. O facto de as posições de venda predominarem não é, por si só, invulgar. Para este grupo, a venda de futuros constitui uma forma natural de cobertura dos preços de venda futuros.

Muito mais importante é a alteração no posicionamento ao longo da última semana. As posições longas diminuíram em apenas 22 contratos, enquanto as posições curtas aumentaram em 9,1 mil. Isto aponta para um claro aumento da atividade de cobertura aos níveis de preços atuais. Os operadores comerciais não precisam de esperar uma queda imediata do ouro para considerarem os preços atuais atrativos para aumentar as coberturas.

O mesmo mecanismo é ainda mais visível entre os negociadores de swap. Este grupo detém apenas 19,1 mil contratos longos contra 243,8 mil contratos curtos, o que implica uma posição líquida curta de cerca de 224,7 mil contratos. Ao longo da semana, as posições curtas aumentaram mais 15,5 mil, enquanto as posições longas diminuíram cerca de 1,7 mil. A magnitude deste movimento demonstra que a oferta de futuros por parte dos participantes comerciais está a aumentar, a par de uma atividade mais intensa por parte dos compradores especulativos.

A divergência entre os fundos e os participantes comerciais está a alargar-se

Se os produtores/comerciantes e os operadores de swap forem agrupados num complexo comercial mais abrangente, o quadro torna-se ainda mais claro. Em conjunto, os dois grupos detêm cerca de 34,8 mil contratos longos e 287,4 mil contratos curtos. A sua posição líquida combinada situa-se, portanto, em aproximadamente -252,6 mil contratos. Só na última semana, esta exposição líquida curta aumentou em cerca de 26 mil contratos.

Ao mesmo tempo, os fundos de investimento apresentam uma posição líquida longa de cerca de 137,7 mil contratos. Trata-se de uma estrutura clássica de um mercado com forte tendência, em que o capital especulativo aproveita o impulso do mercado, enquanto os operadores comerciais respondem com um aumento da oferta de futuros. Isto não significa automaticamente que um lado esteja certo e o outro errado. Os dois grupos têm objetivos muito diferentes e operam em horizontes temporais distintos.

Outro elemento importante do relatório é o aumento de 28 800 na posição aberta total. O mercado não está, portanto, a subir apenas porque as posições curtas anteriores estão a ser encerradas, mas também porque está a atrair novas posições. Trata-se de uma distinção importante, pois o aumento da posição aberta, a par do forte posicionamento dos fundos de gestão, confirma o envolvimento de capital novo na tendência. Ao mesmo tempo, aumenta também a escala de um potencial desalavancamento futuro, caso a direção do mercado comece a inverter-se.

Os dados do COT apontam para um risco crescente de posicionamento

O maior erro na interpretação deste relatório seria tratar a grande posição líquida curta dos comerciais como um simples sinal de venda para o ouro. Os comerciais estão estruturalmente mais propensos a estar do lado curto, uma vez que protegem fluxos ligados ao mercado físico ou à exposição dos clientes. Durante fases extremas de um mercado em alta, as suas posições curtas podem permanecer elevadas durante muitas semanas. O nível absoluto de posicionamento não fornece, portanto, um momento adequado fiável.

O ritmo da mudança é muito mais interessante. Os fundos de investimento continuam a aumentar as posições longas, os operadores comerciais estão a acelerar a acumulação de posições curtas e o volume de contratos em aberto está a aumentar. Tal estrutura significa, normalmente, que a tendência se mantém ativa, mas o mercado está a tornar-se cada vez mais dependente de novos afluxos de capital especulativo. Se esses afluxos enfraquecerem, a força observada anteriormente pode rapidamente tornar-se uma fonte de volatilidade.

A categoria «Outros Sujeitos a Relatório» fornece uma confirmação adicional desta configuração unilateral. Detém 102,3 mil contratos longos contra 22,0 mil posições curtas, o que implica uma posição líquida longa de cerca de 80,3 mil contratos. Isto significa que a tendência de alta não se limita apenas aos fundos de gestão. Uma grande parte do segmento especulativo mais alargado mantém-se posicionada para novos ganhos no ouro.

O comportamento do «Managed Money» será o sinal-chave nos próximos relatórios

O atual relatório COT ainda não revela qualquer capitulação clara por parte dos compradores. O «Managed Money» está a aumentar a sua exposição, as posições curtas permanecem limitadas e o segmento especulativo mais alargado continua a manter uma forte tendência líquida longa. Do ponto de vista do posicionamento por si só, a tendência mantém-se, portanto, confirmada. O risco reside no facto de uma parcela cada vez maior de participantes no mercado já se encontrar posicionada do mesmo lado.

Surgiria um sinal de alerta fundamental se os preços do ouro se mantivessem elevados, ao mesmo tempo que os fundos de gestão começassem a reduzir significativamente a exposição longa. Um sinal ainda mais forte seria um abrandamento ou declínio simultâneo do volume de posições em aberto. Tal combinação sugeriria que o mercado já não está a atrair nova exposição especulativa e que a tendência existente está a começar a perder dinamismo. Nesse caso, a atual divergência entre fundos e operadores comerciais assumiria um caráter muito mais contrário à tendência.

Por enquanto, no entanto, a principal conclusão continua a ser mais equilibrada. Os fundos continuam a confirmar a tendência ascendente, enquanto os operadores comerciais estão a utilizar os preços elevados de forma mais agressiva para cobrir a sua exposição. Isto ainda não é um sinal de que o mercado em alta esteja a chegar ao fim, mas demonstra que o mercado do ouro está a ficar cada vez mais saturado no lado comprador. Os próximos dois ou três relatórios COT serão, por conseguinte, particularmente importantes para avaliar se os fundos de investimento continuam a aumentar a sua exposição ou começam a sair gradualmente do mercado.