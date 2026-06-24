A quebra da barreira psicológica dos 4 000 dólares por onça, pressionado pela forte recuperação do dólar americano e dos juros da dívida americana.

Ouro abaixo dos 4 000 dólares

Ainda no final de janeiro de 2026, o ouro testava valores perto dos 5 600 dólares por onça. A queda de hoje para a faixa dos 4 000 dólares representa uma enorme queda de quase 30 por cento em relação ao seu máximo.

O principal fator por trás desta queda de preços é uma mudança repentina na perceção da política monetária dos EUA e o consequente forte fortalecimento do dólar (o índice do dólar está a atingir máximos de 13 meses). O ouro é cotado em dólares, pelo que um «greenback» forte torna automaticamente o metal precioso mais caro para os investidores estrangeiros. Tendo em conta a procura muito fraca no setor da joalharia no trimestre anterior, um dólar caro pode resultar na ausência de perspetivas de uma recuperação rápida da procura de base, mesmo com compras significativas por parte dos bancos centrais. A inflação é um fator ambíguo para o ouro. A longo prazo, a inflação é positiva para o ouro. A curto prazo, nem sempre. Atualmente, assistimos a uma descida das expectativas de inflação, à qual o ouro também reage com uma queda.

A longo prazo, a correlação entre o ouro e a inflação é mais evidente do que a curto prazo. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Quedas históricas do preço do ouro. Será que 30% é muito?

Para os investidores habituados ao crescimento estável de 2025, a atual queda de 30% parece dramática. No entanto, numa perspetiva histórica, o ouro é um ativo extremamente volátil que pode entrar num mercado em baixa durante décadas.

A Grande Queda (1983–2007): A queda mais acentuada e prolongada da história moderna do ouro. Chegou a atingir -54% . Pior ainda, os investidores demoraram quase 25 anos a recuperar as perdas e a regressar aos máximos históricos.

A queda mais acentuada e prolongada da história moderna do ouro. Chegou a atingir . Pior ainda, os investidores demoraram quase a recuperar as perdas e a regressar aos máximos históricos. Crise pós-boom (2011–2015): Depois de atingir o seu pico da época (aprox. 1 920 dólares), o ouro desceu cerca de -45% , caindo para cerca de 1 050 dólares.

Depois de atingir o seu pico da época (aprox. 1 920 dólares), o ouro desceu cerca de , caindo para cerca de 1 050 dólares. Estrutura do mercado: As estatísticas mostram que, nos últimos 50 anos, o ouro passou quase metade desse tempo em quedas superiores a 20–30%. A correção atual insere-se, portanto, no repertório «normal» deste metal precioso. Uma queda de 30% dá esperança de que as quedas venham em breve a abrandar.

Queda do preço do ouro desde 2000. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O que está na origem das quedas do ouro?

Custo de oportunidade: O ouro não paga juros, dividendos nem cupões. Quando as obrigações do Tesouro oferecem taxas de rendibilidade reais elevadas, o capital foge do ouro para ativos que geram rendimento real. Saídas de fundos ETP/ETF: Os investidores institucionais, face às taxas mais elevadas, estão a reduzir as suas posições em ouro no mercado de derivados, o que alimenta uma espiral de vendas no mercado spot. Sinais de melhoria no quadro geopolítico: Embora as tensões em torno do Irão e no Médio Oriente continuem, o mercado está a antecipar o fim do conflito.

Será Warsh realmente assim tão «hawkish»?

O novo presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh (que assumiu o cargo em maio de 2026), abalou imediatamente os mercados, e estes interpretaram isso como uma clara viragem para uma política monetária mais restritiva. Será mesmo assim?

Na conferência de junho, Warsh fez algo que os mercados não esperavam: abandonou completamente a «orientação prospectiva» (ou seja, dar ao mercado indicações claras sobre o que a Reserva Federal faria daqui a alguns meses). Anunciou que apenas os dados concretos e atuais importam, e que o seu objetivo é, sem dúvida, reduzir a inflação para um nível em que «o número dois esteja à esquerda da vírgula decimal».

No entanto, vale a pena notar que Warsh também se queixou das atuais medidas e previsões de inflação. Nomeou vários grupos de trabalho com o objetivo de desenvolver novos padrões, e o seu trabalho será apresentado no final do ano. Por conseguinte, é altamente provável que não vejamos quaisquer medidas por parte do Fed até lá. Warsh também pretende seguir os passos do recentemente falecido Alan Greenspan, que preferia uma abordagem bastante calma em relação às alterações das taxas de juro.

Poderão as taxas subir apesar da queda dos preços do petróleo?

De facto, os preços do petróleo sofreram uma queda espetacular em relação aos máximos atingidos durante o conflito (chegando aos 120 dólares durante a escalada no Estreito de Ormuz) e regressaram aos níveis da primeira fase do conflito, em torno dos 70 dólares por barril. Pode parecer que isto alivia a pressão sobre o Fed. No entanto, Warsh vê a situação de forma diferente:

Inflação subjacente persistente: Apesar do combustível mais barato, a inflação subjacente dos EUA e os indicadores do PCE (projetados em 3,6% este ano) permanecem muito acima da meta.

Apesar do combustível mais barato, a inflação subjacente dos EUA e os indicadores do PCE (projetados em 3,6% este ano) permanecem muito acima da meta. A doutrina monetária de Warsh: O novo presidente da Reserva Federal acredita que a inflação é causada principalmente pela oferta monetária e pela política monetária, e não por choques temporários nos preços das matérias-primas.

O novo presidente da Reserva Federal acredita que a inflação é causada principalmente pela oferta monetária e pela política monetária, e não por choques temporários nos preços das matérias-primas. Ausência de previsões por parte de Warsh: O novo presidente não apresentou o seu «dot plot» com as previsões para as taxas de juro. Por um lado, parece que não quis comunicar alterações; por outro lado, pode não ter querido expor-se à potencial ira de Trump, caso esteja, de facto, a apontar para subidas das taxas.

O mercado está a encarar com grande seriedade o risco de um aumento das taxas de juro, mesmo que isso venha a ocorrer já em setembro de 2026. Este é o pior cenário possível para o ouro: um dólar forte, taxas elevadas e um presidente da Reserva Federal que não tem qualquer intenção de tirar o pé do travão. Por outro lado, um aumento tão acentuado das expectativas neste momento oferece potencialmente uma oportunidade para uma recuperação significativa do preço do metal precioso, caso as expectativas do mercado mudem radicalmente.

O ouro está a descer abaixo dos 4 000 dólares por onça e do nível de retração de 38,2. O próximo suporte importante é a média de dois anos e o nível de retração de 50,0, que se situa no nível de 3 570. Fonte: xStation5