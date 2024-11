🟡Ouro testa os $2,600

Preço atinge a maior correção do ano

A correção, que começou em 31 de outubro, já ascendeu a cerca de 7% ou 200 dólares por onça. A queda está ligada ao chamado “Trump Trade”, caracterizado por um fortalecimento do dólar americano e pelo aumento dos rendimentos. As expectativas de uma inflação mais elevada no âmbito das políticas de Trump poderão fazer subir a taxa de juro neutra mais do que o inicialmente previsto. Dada a perspetiva de cortes nas taxas para 3,75% até ao final do próximo ano e assumindo um prémio de risco sobre as obrigações, os rendimentos podem não diminuir significativamente com novos cortes nas taxas.

Os rendimentos do Tesouro a 10 anos atingiram 4,4%. Fonte: XTB.

O ouro está atualmente a sofrer a sua correção mais significativa do ano, ultrapassando os $200 por onça. O preço está agora a testar o nível de US $ 2.600, que coincide com a retração de Fibonacci de 38,2% da última grande tendência de alta. O próximo nível de suporte significativo encontra-se em $2550, que se alinha com a retração de Fibonacci de 50%. Entre $2550 e $2600, podemos notar a linha de tendência ascendente desenhada nos mínimos deste ano e a média móvel de 100 períodos. A sazonalidade sugere uma potencial recuperação na viragem de novembro e dezembro.

Fonte: xStation5